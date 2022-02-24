Россия одержала третью победу подряд в квалификации чемпионата мира-2023, обыграв Нидерланды
Сборная России одержала победу над командой Нидерландов в квалификации чемпионата-2023.
Россияне обыграли соперника со счетом 80:69.
Самым результативным игроком матча стал российский форвард Артем Комолов, в его активе 17 очков.
В первом туре сборная России со счетом 92:78 обыграли команду Италии, а во втором победила Исландию (89:65).
В турнирной таблице группы Н команда занимает первое место, на втором месте Италия.
Отборочный турнир ЧМ-2023 проводится в четырех зонах: Африка — 5 участников пройдут в финальную часть турнира, Америка — 7 участников, Азия/Океания — 5/6 мест в финале, и Европа — 12 мест.
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ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Мужчины
1-й раунд. Группа H
Россия — Нидерланды — 80:69 (16:17, 19:19, 27:15, 18:18)
24 февраля. Пермь. «УДС Молот».