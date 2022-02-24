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Польша, Швеция и Чехия отказываются играть в России в рамках отбора к ЧМ

Сборные Польши, Швеции и Чехии отказываются играть в России в рамках отбора к ЧМ
Карен Саркисян
Корреспондент
Стадион «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборные Польши, Швеции и Чехии отказываются проводить матчи стыкового турнира чемпионата мира 2022 года на территории России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Польского футбольного союза.

24 марта в Москве должна состояться полуфинальная стыковая встреча между сборными России и Польши.

Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной игре между командами Швеции и Чехии за право сыграть на чемпионате мире.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220224/futbol-1774856410.html
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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