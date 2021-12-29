«Ему по силам побить рекорд Овечкина на МЧМ». Мы поговорили с детским тренером Мичкова

Владислав Чеснов — о характере, сильных качествах и прогрессе лучшего юниора нашего хоккея.

17-летний Матвей Мичков продолжает зажигать: об игре российского нападающего восторженно пишут по обе стороны океана. С учетом товарищеской встречи против канадцев молодой форвард забросил уже пять шайб (на МЧМ — три).

Мичков — один из главных претендентов на то, чтобы стать первым номером драфта НХЛ-2023. Многие болельщики в России уже успели окрестить его наследником Александра Овечкина, однако бывший тренер Матвея по «Локо-2004» считает, что сравнивать этих игроков неправильно. Владислав Чеснов работал с Мичковым на протяжении трех с половиной сезонов в Ярославле и в интервью «СЭ» рассказал о перспективах форварда.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

Может играть гораздо ярче

— Как оцените игру Мичкова на молодежном чемпионате мира?

— Совершенно не удивлен его результативности. Всегда от него ожидаю именно этого. Тем не менее с уверенностью могу сказать, что Матвей может играть гораздо ярче. До конца свой потенциал на этом турнире он еще не раскрыл. Думаю, все еще впереди. Видно, что парень не боится брать на себя ответственность. Очень много бросает с разных позиций. Делает все для того, чтобы соперник не мог предугадать его следующее действие. К сожалению, Матвей не всегда включается в игру с самого начала, и над этим аспектом еще необходимо поработать.

— Российская молодежка давно не встречала хоккеистов с таким колоссальным медийным вниманием. Вам не кажется, что это может негативно отразиться на самом игроке?

— Не думаю. В определенных случаях все это может лишь подстегнуть молодого хоккеиста и придать ему дополнительный импульс. Для Матвея столь активное обсуждение его каждого действия на льду не станет проблемой. Он прекрасно понимает, что за его игрой постоянно наблюдают. Так происходит уже давно. Сейчас перед ним и сборной стоит важная задача, поэтому я уверен, что его голова забита именно этим.

— А вот главный тренер «Северстали» Андрей Разин недавно сказал, что Мичков еще неустойчив психологически и пережить такую похвалу ему будет тяжело...

— Безусловно, Матвей — еще молодой мальчишка и может быть подвержен эмоциональным всплескам. Но хорошо зная его, могу сказать, что он не по годам рассудителен. Его семья находится рядом с ним, и это очень помогает в моральном плане. На фоне своих партнеров Мичков всегда принимал более взрослые решения. У меня он играл в команде, где все были на год старше, но это никак ему не мешало. Матвей чувствовал себя комфортно и уверенно.

— Не слишком ли торопятся с разговорами о новом Овечкине?

— Я вообще не понимаю, зачем их сравнивать, ведь это совершенно разноплановые игроки. Александр всегда был более силовым форвардом. Постоянно был заряжен на бросок, хотя у Матвея это качество уже тоже проявляется. Безусловно, у него есть задатки стать большой звездой, но я бы просто дал парню возможность спокойно расти и развиваться. Матвей работает на команду, может отдать классную передачу, когда чувствует, что бросок не пошел. Прогресс колоссальный во многих игровых компонентах.

— Мичков близок к тому, чтобы побить рекорд Овечкина среди россиян по голам на МЧМ среди игроков до 18 лет. В 2003-м Александр забросил шесть шайб. Получится ли у Матвея обойти его?

— После прошедших матчей у соперников будет более пристальное внимание к Матвею. Все убедились, что он не боится брать игру на себя и создавать большое количество опасных моментов. Думаю, что Мичков может побить достижение Александра. Ему это по силам, тем более три гола он уже забил. Хотя, повторюсь, командный результат у Матвея на первом месте.

— Мичков уже неоднократно демонстрировал свою любовь к голам в стиле лакросс. Он целенаправленно тренировал этот аспект?

— Матвей всегда смотрел много хоккея и следил за действиями других игроков. Ему нравится подчеркивать для себя некоторые фишки. Однажды он увидел это в исполнении Андрея Свечникова и стал пробовать сам.

— В Северной Америке популярно мнение, что такие голы — это неуважение к сопернику. Вы так не считаете?

— Если гол забит по правилам, то какие здесь могут быть вопросы? Это смотрится эффектно и нравится болельщикам. Если игрок умеет делать такие трюки на благо команде, значит, обвинять его не в чем.

Мичков прибавит в мышечной массе

— У Мичкова нет выдающихся габаритов. Это может стать проблемой в будущем?

— Уверен, что он прибавит в плане мышечной массы. Да и хоккей сейчас становится совершенно другим. Раньше в НХЛ брали преимущественно крупных хоккеистов, а сейчас больше стали ценить интеллектуальных игроков. Посмотрите, на каких ведущих ролях выступают Никита Кучеров или Брэд Маршан. Габаритными нападающими их точно не назовешь, но это не мешает им делать свою работу на высочайшем уровне. Кто быстрее принимает решения на площадке, активнее двигается, тот и попадает в состав. Антропометрия теперь не играет определяющую роль.

— Мичков хорош прежде всего за счет феноменального мышления. Часто к таким игрокам применяется термин «голевое чутье». Это про него?

— Безусловно. Оно у него всегда было. У парня впечатляющая нацеленность на ворота. Он постоянно пробует бросать с разных позиций. Оттачивает это умение не только в матчах, но и на тренировках. Такой навык можно проработать, но без таланта здесь тоже не обойтись.

— Один из анонимных скаутов в интервью Sport Illustrated сравнил Мичкова с Павлом Дацюком, заявив, что у него такие же чудо-руки. Есть у них что-то общее?

— В определенной степени — да. И это связано не только с руками. Бросается в глаза, как Матвей умеет резко менять направление движения даже, когда он еще не принял шайбу. Это иногда очень запутывает соперников. Дацюк неоднократно действовал именно таким образом.

— Популярно мнение, что раз игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекин, то можно взять на турнир Мичкова. Многие приводят в пример 18-летнего Илью Ковальчука, которого Вячеслав Фетисов брал в Солт-Лейк-Сити. Готов ли Матвей к такому вызову?

— Понятно, что это было бы большим авансом, но можно попробовать. Почему нет? Хотя бы в качестве резервного игрока. Он смог бы прочувствовать атмосферу таких соревнований и олимпийский дух. Это однозначно пошло бы на пользу для его карьеры.

— Канадский нападающий Коннор Бедард и Мичков считаются главными претендентами стать первым номером драфта НХЛ-2023. У кого все-таки больше шансов?

— Слишком много обстоятельств, сами понимаете. Матвей подписал пятилетний контракт со СКА. Это может стать стопором в плане того, что у него не будет возможности сразу же прилететь в Северную Америку. В НХЛ многие клубы, выбирающие первыми на драфте, хотят мгновенно видеть игрока у себя. Чтобы была возможность раскручивать хоккеиста и получать с этого дивиденды. Так что ввиду контракта в России драфтовый номер ему могут искусственно занизить. А так, я считаю, он бесспорно должен быть первым.

— Когда он попал к вам в команду, то выделялся уже со старта?

— Он приехал из Перми, где стал лучшим бомбардиром среди ребят, которые на год его старше. В Ярославле сначала было непросто, далеко не все получалось. Однако Матвей быстро всех догнал, а затем и перегнал. Он очень стремительно прогрессировал. У него в глазах чувствовалась неподдельная страсть к хоккею. Парень был максимально увлечен процессом и полностью посвящал себя любимому делу.

— В наше время у молодых игроков есть куча отвлекающих факторов. У Мичкова никогда не было проблем с дисциплиной?

— Нет. Он очень спокойный и никогда не совершал безрассудных поступков. Но это не значит, что Матвей живет на катке и кроме хоккея ничего не видит в жизни. Он может погулять с друзьями или семьей, посетить новые интересные места. Просто всегда при этом остается профессионалом.

— У него есть задатки полноценного лидера?

— Конечно. Эти качества у Матвея хорошо развиты и проявляются уже сейчас. Не исключаю, что в будущем он станет капитаном сборной и сможет повести команду за собой.

— Вечный спор — лучший возраст для отъезда в Северную Америку. Стоит ли Мичкову сперва состояться как игроку именно в России?

— Рассуждать об этом сейчас особо нет смысла, так как у него на руках контракт со СКА. Решение будет зависеть от Матвея. Что он сам будет чувствовать и где себя будет видеть в будущем. Мы на связи с ним и его отцом. На данный момент их мысли связаны только с Россией. Они решили пойти по пути того же Кирилла Капризова, который поехал в НХЛ уже более матерым игроком. Может, что-то изменится в будущем, но пока задачи такие.

— Часто общаетесь с Матвеем?

— Периодически. Часто тревожить его не хочу. Какими-то советами в том числе. Прекрасно понимаю, что советчиков у него сейчас и без меня полно. Но когда у Матвея бывают непростые этапы, что-то не получается, то, конечно, созваниваемся. За МЧМ пристально слежу и надеюсь, что турнир принесет положительные эмоции.