После отказа НХЛ он должен украсить Игры.

Он уже не играет в детский хоккей

Фантастическая нацеленность на ворота Матвея Мичкова привела к двум его супернеобычным голам в ворота шведов в стартовом матче МЧМ-2022. При счете 1:4 в третьем периоде, когда многие телезрители, уверен, подумывали выключить ящик и пойти спать, 17-летний вундеркинд за 41 секунду забил сначала два гола. Будучи на два-три года моложе почти всех партнеров и соперников, пацан в одиночку едва не перевернул абсолютно безнадежную игру. В своем первом матче на молодежных чемпионатах мира! Посмотрев на это, я теперь абсолютно убежден, что после отказа НХЛ отпускать своих игроков в Пекин Алексей Жамнов и его тренерский штаб должны взять Мичкова на Олимпиаду. Конечно, при энхаэловцах об этом не могло быть и речи, но теперь — это должно произойти. Хоть чем-то тогда эти Игры для мирового хоккея войдут в историю, кто бы еще там ни играл. Мы уже видели на Кубке Карьяла, что Матвей и в первой сборной, мягко говоря, не тушуется и даже имеет наглость забить лакросс-гол, поэтому никакая ответственность его на задавит. Он выходит на лед и кайфует! При этом никакого детского хоккея в его исполнении нет — «привозами», ошибками в своей зоне и не пахнет. Доигрывает каждый эпизод до конца, бьется, пару раз и до драк едва не дошло — хотя вот это от него как раз нужно меньше всего.

Ловите момент

Вячеслав Фетисов взял 18-летнего Илью Ковальчука на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Да, Кови уже играл и сверкал в НХЛ, прямо перед Играми забил шесть (!) голов в Матче молодых звезд при All-Star Game НХЛ. Но все равно он оставался юнцом, от которого можно было ожидать ошибок. Жамнов в той сборной тоже был. Теперь время для генменеджера Ковальчука и главного тренера Жамнова звать 17-летнего Мичкова. Один испытал подобное на себе, другой видел это своими глазами — и Ковальчук в 2002-м не подвел. Я немного беспокоился, как у Матвея сложится дебют на МЧМ, но он на 100 процентов подтвердил статус игрока первого звена и даже лидера. Он подтверждает его на всех уровнях, и это восхищает. В Пхенчхане наша молодая звезда, 20-летний Кирилл Капризов, сыграл топ-роль и забил золотой гол. Вот и сейчас нужно брать в Пекин человека, который способен творить чудеса. В остальном хороших новостей у меня для вас нет.

28.12.2021 | Россия U20 — Швейцария U20

Разве что кроме активности защитников, в первую очередь Грудинина и Мухамадуллина, в чужой зоне. Ну так главный тренер-то как играл? Небось, посмотрели ребята на видео, что творил Зубов, вдохновились, поняли, что голову он за подключения не оторвет. Да и установка такая наверняка была. Но, повторяю, из хорошего на этом всё. Полнейшее отсутствие дисциплины и куча ненужных нарушений (ну вот как можно два раза оставаться втроем против пятерых — и столько же раз, естественно, получить?), вообще беда в неравных составах (еще по голу пропустили в меньшинстве и даже большинстве), да и в целом невразумительный хоккей лишь с несколькими эмоциональными всплесками — вот что мы увидели за всю игру. Это ни о чем глобальном пока не говорит, но сильно настораживает. Вообще не понял замены Аскарова после второго периода при 1:3. Он что-то привез? Нет. Он пропустил пару шайб подряд и психологически поплыл? Нет. Команде в какой-то момент игры потребовалась встряска а-ля бывший тренер Сергея Зубова в «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Кинэн, который обожал менять вратарей даже после двух шайб? Нет. И ведь не сказать, что Гуськов сыграл как-то принципиально иначе. Пятую шайбу шведов, наверное, мог бы и взять. А Ярославу, и так сомневавшемуся в себе, еще проблем в голову подбросили.

HOW did this go in?!



Russia is down 1 pic.twitter.com/3FPOhFH9KN — TSN (@TSN_Sports) December 26, 2021

Мичков во всем этом — луч света. Как он выскочил как ошпаренный на третий период, тут же воткнулся в соперника силовым приемом (да-да, и это было у него за игру не один раз, при его-то габаритах!), а еще через несколько секунд подкараулил ошибку шведа и едва не забил! А проход перед первым голом( объяснение, почему его засчитали — здесь)? А бросок с отрицательного угла в шлем Валлстедту, выбранному на всякий случай «Миннесотой» в первом раунде драфта, а от шлема — в ворота? Удивительный, удивительный мальчишка. Ловите момент, смотрите на него.