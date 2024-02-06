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Обвиненным в сексуальном насилии канадским хоккеистам запретили выступать за сборную

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Картер Харт.
Фото USA Today Sports

Федерация хоккея Канады отстранила пятерых хоккеистов, обвиненных в сексуальном насилии после победы на МЧМ-2018.

Голкипер Картер Харт («Филадельфия»), защитник Кэл Фут и нападающий Майкл Маклауд (оба — «Нью-Джерси»), а также форварды Диллон Дюбе («Калгари») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта») не смогут играть за сборную Канады на время расследования. При этом ограничения не касаются турниров под эгидой НХЛ. Хоккеисты не смогут выступить за Канаду на Олимпиаде или чемпионате мира, но будут иметь возможность сыграть за сборную на международном турнире НХЛ, который пройдет в феврале 2025 года.

Во время благотворительного турнира по гольфу, посвященного победе канадцев на МЧМ-2018, Харт, Фут, Маклауд, Дюбе и Форментон совершили действия сексуального характера по отношению к неназванной девушке 20-летнего возраста, предварительно напоив ее алкоголем. Девушка решилась сообщить об изнасиловании в 2022 году, когда заявила в полицию, а затем она подала иск на общую сумму 3,5 миллиона долларов.

5 февраля стало известно, что полиция канадского города Лондон предъявила всем пятерым игрокам обвинения в сексуальном насилии. Маклеода обвинили в сексуальном насилии и пособничестве, остальные четверо получили обвинения по факту изнасилования.

По статье об изнасиловании группой лиц хоккеистам грозит до 25 лет тюрьмы.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
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7 Вашингтон 47 22 25 51
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1 Колорадо 49 32 17 67
2 Даллас 49 30 19 66
3 Виннипег 47 30 17 65
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5 Нэшвилл 51 26 25 54
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7 Миннесота 49 21 28 47
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