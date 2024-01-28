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28 января, 23:20

Один из подозреваемых в изнасиловании экс-игроков молодежной сборной Канады явился с повинной

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Оттавы» Алекс Форментон явился с повинной в полицию по делу об обвинении в изнасиловании, сообщает ESPN.

Форментон был одним из пяти предполагаемых фигурантов секс-скандала с участием бывших игроков молодежной сборной Канады.

В СМИ сообщалось, что 5 хоккеистов совершили насильственные действия сексуального характера по отношению к неназванной девушке в 2018 году во время празднования победы на МЧМ.

«Алекс будет энергично защищать свою невиновность и просит людей не спешить с вынесением приговора, не заслушав все доказательства», — приводит ESPN слова адвоката игрока Дэниела Брауна.

В 2022 году Форментон подписал контракт со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта».

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