Один из подозреваемых в изнасиловании экс-игроков молодежной сборной Канады явился с повинной
Бывший нападающий «Оттавы» Алекс Форментон явился с повинной в полицию по делу об обвинении в изнасиловании, сообщает ESPN.
Форментон был одним из пяти предполагаемых фигурантов секс-скандала с участием бывших игроков молодежной сборной Канады.
В СМИ сообщалось, что 5 хоккеистов совершили насильственные действия сексуального характера по отношению к неназванной девушке в 2018 году во время празднования победы на МЧМ.
«Алекс будет энергично защищать свою невиновность и просит людей не спешить с вынесением приговора, не заслушав все доказательства», — приводит ESPN слова адвоката игрока Дэниела Брауна.
В 2022 году Форментон подписал контракт со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта».
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