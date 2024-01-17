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Сегодня, 12:52

В Госдуме назвали безответственным поведение ИИХФ: «Без россиян полноценное развитие хоккея невозможно»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) допустить молодежную сборную Израиля до МЧМ-2024 в Болгарии.

11 января совет Международной федерации хоккея отстранил израильские команды от турниров «из-за опасений по поводу безопасности участников соревнований».

«Никакой логики в том, что сейчас происходит, нет. Мы видим, что Федерация сначала отстраняет одних, потом вторых, кого-то возвращают, а кого-то — нет. Логики и системы нет никакой! Коллегам из ИИХФ надо внимательно посмотреть на опыт других федераций. Например, наши теннисисты и дзюдоисты выступают на международных соревнованиях, находясь в безопасности. ИИХФ ведет себя безответственно, их поведение не направленно на развитие данного вида спорта. Без россиян полноценное развитие хоккея невозможно», — сказал Свищев «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Хоккей
Дмитрий Свищев
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