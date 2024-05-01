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Сегодня, 06:39

Овечкин подвел итоги сезона: «Я горжусь командой, мы через многое прошли»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин (в центре) празднует гол с Томом Уилсоном и Диланом Стоумом.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги сезона НХЛ-2023/24 для своей команды.

«Я горжусь этой командой, мы через многое прошли. Были взлеты и падения, травмы. Мы нашли способ пробиться в плей-офф, боролись до конца регулярки. Да, это был веселый год. Это был сложный сезон, но он будет хорошим для ребят, которым нужен был этот опыт», — сказал Овечкин в видеоинтервью, опубликованном на сайте «Вашингтона».

38-летний хоккеист заявил, что это был один из самых сложных сезонов в его карьере. Также Овечкин отметил, что обмен Евгения Кузнецова стал непростым моментом для него.

«Мы думали, что сможем рассчитывать на Кузнецова, Бекстрема, Строума — трех центров, которые могут создать что-то из ничего. Обмен Кузнецова оказался сложным моментом для меня и всей команды», — сказал Овечкин.

Игроки &laquo;Вашингтона&raquo; после поражения от &laquo;Рейнджерс&raquo;. «Вашингтон» может гордиться сезоном, несмотря на 0-4 в плей-офф. Но светлого будущего у команды пока не видно

«Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 0-4. Овечкин в четырех матчах плей-офф не набрал ни одного очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
3 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
2 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
0 - 0
6. Вегас - Даллас
0 - 0
2 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 3
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 3
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 2
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
0 - 0
3 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
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5. Каролина - Айлендерс
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Результаты / календарь
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4.05
1.05 02:00
Бостон – Торонто
 1 : 2 ОТ
1.05 02:30
Каролина – Айлендерс
6 : 3
1.05 04:30
Виннипег – Колорадо
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1.05 05:00
Ванкувер – Нэшвилл
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