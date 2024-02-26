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Сегодня, 11:35

Фазель: «Израильская молодежь может играть. Почему российская нет?»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Хоккеисты юношеской сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-президент ИИХФ Рене Фазель в интервью «СЭ» прокомментировал решение ИИХФ допустить сборную Израиля к молодежному чемпионату мира-2024 третьего дивизиона.

«Это не ко мне вопрос. Но это неправильно. Равно как в международных соревнованиях не участвуют российские сборные. Олимпиады были представлены Пьером де Кубертеном для сплочения, места, где отсутствует политика, расизм. Но тут, к сожалению, образовываются свои правила. Мы должны продолжать заботиться о молодежи, чтобы они не переставали верить в ценности спорта. Поэтому не надо сдаваться. Надеюсь, что мы вернемся. Израильская молодежь может играть, почему российская нет?» — сказал Фазель «СЭ».

Рене Фазель. «Политика сейчас контролирует спорт. ИИХФ сталкивается с огромным давлением». Фазель — об изоляции России

11 января ИИХФ отстранила сборную Израиля от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Через несколько дней Международная федерация хоккея разрешила израильтянам участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет.

Национальная команда Израиля стала победителем молодежного чемпионата мира 2024 года в третьем дивизионе, который проходил в болгарской Софии, и вышла в группу В второго дивизиона МЧМ-2025.

Российские команды по хоккею отстранены от участия во всех международных турнирах с весны 2022 года.

Сборная Израиля по хоккею
Рене Фазель
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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