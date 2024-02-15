Быков назвал барьером несправедливости отстранение молодежных сборных России по хоккею

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о письме хоккеистов молодежной сборной России на имя президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа.

15 февраля бывшие и действующие игроки молодежной сборной России написали письмо на имя президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа с требованием рассмотреть вопрос возвращения России на международные соревнования.

«Прежде чем начать бороться за чемпионство на мировом первенстве, наши молодые хоккеисты сейчас стараются преодолеть барьер несправедливости, который их лишает права состязаться со своими ровестниками из других стран! Можно только надеяться, что этот «крик души» будет услышан в ИИХФ», — сказал Быков «СЭ».

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

В тот же день ФХР опубликовала заявление, в котором выразила разочарование решением ИИХФ.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.