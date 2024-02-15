Хоккей
МЧМ по хоккею 2024
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 14:10

Быков назвал барьером несправедливости отстранение молодежных сборных России по хоккею

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о письме хоккеистов молодежной сборной России на имя президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа.

15 февраля бывшие и действующие игроки молодежной сборной России написали письмо на имя президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа с требованием рассмотреть вопрос возвращения России на международные соревнования.

«Прежде чем начать бороться за чемпионство на мировом первенстве, наши молодые хоккеисты сейчас стараются преодолеть барьер несправедливости, который их лишает права состязаться со своими ровестниками из других стран! Можно только надеяться, что этот «крик души» будет услышан в ИИХФ», — сказал Быков «СЭ».

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

В тот же день ФХР опубликовала заявление, в котором выразила разочарование решением ИИХФ.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Хоккей
Вячеслав Быков
3
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
Россия сохранила лидерство по допинговым делам в 2023 году
Фильм «Лед-3» вышел в прокат 14 февраля
США не дали конгрессмену из Перу прилететь на форум в Москву
Байден посчитал необходимым ужесточение контроля за оборотом оружия в США
Пациент умер после драки с ножом в тубдиспансере в Санкт-Петербурге
Трамп заявил о превращении США в посмешище
Популярное видео
МЧМ: матч с Германией будет решающим
"После поражения от США у многих были слезы"
Брагин: "Никаких ошибок в составе не было"
Брагин: "Судейство с США я не комментирую"
Брагин и хоккеисты - о провокациях канадцев
"Судья был на стороне Дании"
"Мы - красотки!" Как впервые обыграть Канаду
Что было до и после матча США - Россия?
Почему Россия проиграла США
Как наша молодежка готовится к США
Победить США по силам. Сборники - о сопернике
Брагин собирается разбирать шведов
"Все непросто". Брагин - о втором матче на МЧМ
Шевченко – Браташу: "Это были официальные вопросы, а сейчас будет жесткач"
Брагин ждет большего от легионеров
"Тяжело говорить хоккеисту, что он не едет на ЧМ"
Брагин: возвращение в золотой Баффало
Молодежка - о бронзе МЧМ-2017
"Мы отдали все. Просто не повезло"
В Швецию без Ничушкина
Тяжелый старт молодежки
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Фетисов заявил, что Тардиф будет «расплачиваться» за накопленный ущерб ФХР после отстранения
Большунов рассказал, что все больше норвежцев ждет российских лыжников на соревнованиях
Фетисов — о письме хоккеистов в ИИХФ: «Станет хорошим аргументом в судебных разбирательствах»
Президент ИИХФ Тардиф ответил на письмо сборной России: «Соблюдайте правила»
Надо ли России участвовать в парижской Олимпиаде? Мнения звезд спорта и не только
Экс-министр из кабинета Байдена поддержал российских хоккеистов. Поможет ли это попасть на Олимпиаду?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ИИХФ Тардиф ответил на письмо сборной России: «Соблюдайте правила»

Фетисов — о письме хоккеистов в ИИХФ: «Станет хорошим аргументом в судебных разбирательствах»
Новости
RSS RSS
Все новости