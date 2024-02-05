Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании
Полиция Лондона (штат Онтарио) предъявила канадским хоккеистам обвинения в сексуальном насилии после победы на молодежном чемпионате мира 2018 года, сообщает пресс-служба НХЛ.
Обвиняемыми по делу проходят форвард Майкл Маклеод («Нью-Джерси»), нападающий Диллон Дюбе («Калгари»), защитник Кэл Фут («Нью-Джерси»), форвард Алекс Форментон («Амбри-Пиотте», Швейцария) и вратарь Картер Харт («Филадельфия»).
В полиции сообщили, что Маклеоду предъявлено обвинение по двум пунктам — о сексуальном насилии и пособничестве. Остальные игроки будут проходить лишь по факту изнасилования.
Отмечается, что по статье об изнасиловании группой лиц им грозит до 25 лет заключения.
Во время благотворительного турнира по гольфу, посвященного победе канадцев, пять хоккеистов совершили действия сексуального характера по отношению к неназванной девушке 20-летнего возраста, предварительно напоив ее алкоголем. Девушка решилась сообщить об изнасиловании в 2022 году, когда заявила в полицию, а затем она подала иск на общую сумму 3,5 миллиона долларов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|49
|30
|19
|63
|2
|Каролина
|48
|28
|20
|61
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
|4
|Айлендерс
|49
|20
|29
|52
|5
|Питтсбург
|46
|22
|24
|51
|6
|Нью-Джерси
|47
|24
|23
|51
|7
|Вашингтон
|47
|22
|25
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|31
|18
|71
|2
|Флорида
|49
|31
|18
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
|Торонто
|47
|25
|22
|58
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Баффало
|49
|22
|27
|48
|7
|Монреаль
|49
|20
|29
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|50
|14
|36
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|49
|33
|16
|71
|2
|Вегас
|50
|29
|21
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|6
|Калгари
|49
|22
|27
|49
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|6.02
|03:00
|
Торонто – Айлендерс
|- : -
|6.02
|03:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|46
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|17
|1.94