Терещенко — об участии сборной Израиля на МЧМ-2024: «Двойные стандарты»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) допустить молодежную сборную Израиля до чемпионата мира в Болгарии.

«Справедливое ли решение об участии молодежной сборной Израиля на МЧМ? У людей двойные стандарты», — сказал Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Сообщалось, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

Позже Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с просьбой допустить сборную Израиля до мировых соревнований, так как по мнению лиги хоккеистов «отстранили несправедливо».