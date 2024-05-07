Экс-тренер «Зенита» назвал нелепым правило, из-за которого отменили гол Клаудиньо в матче с «Факелом»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал момент с отмененным голом Клаудиньо в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом». Судьи зафиксировали офсайд у Вендела, который, как оказалось, «активно влиял на эпизод».

«Считается, что Вендел повлиял на ситуацию в данном моменте. Вчера все это долго по телевизору объяснили. С игровой точки зрения считаю, что само правило — нелепое. Хороший, красивый гол отменили. Логика такая, что если бы Вендел не мешал защитнику, тот сыграл бы мяч? Мне трудно это комментировать. Чистый гол, когда смотрел матч, даже не понял, почему его отменили», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

«Зенит» и «Факел» в 27-м туре чемпионата России сыграли вничью 1:1. Сине-бело-голубые набрали 51 очко и идут на первом месте у турнирной таблице РПЛ. Воронежцы расположились на 14-й строчке (28).