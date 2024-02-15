Игроки молодежной сборной России написали письмо в ИИХФ: «В чем мы провинились? Почему вы вычеркиваете нас из мирового хоккея?»

Бывшие и действующие игроки молодежной сборной России написали письмо на имя президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа с требованием рассмотреть вопрос возвращения России в международные соревнования.

Текст письма приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеисты назвали письмо «криком души». По их словам, они не понимают, что происходит с мировым хоккеем, поскольку они пропустили уже три молодежных первенства мира подряд.

«В 2022 году нам не позволили доиграть турнир, отмененный из-за коронавирусной инфекции. В 2023 и 2024 годах Россия не играла из-за проблем с безопасностью — так обозначила причину недопуска Ваша организация.

Мы спрашиваем Вас: в чем перед мировым хоккеем провинились мы, ребята 2003 — 2005 годов рождения? Почему вы старательно вычеркиваете нас из мирового хоккея, делая свой же турнир менее конкурентными?" - сказано в письме.

Кроме того, игроки молодежной сборной вспомнили ситуацию с отстранением сборной Израиля после начала конфликта с Палестиной, которое было отменено через несколько дней.

«Хотелось бы узнать, что произошло за эти шесть дней? Завершился конфликт на Ближнем Востоке? За короткое время решились проблемы с безопасностью?».

Также хоккеисты привели в пример НХЛ, где до сих пор выступают хоккеисты «из всех стран», в том числе российские, игру которых рекламирует и восхваляет лига.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

В тот же день ФХР опубликовала заявление, в котором выразила разочарование решением ИИХФ.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.