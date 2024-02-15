Хоккей
МЧМ по хоккею 2024
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 11:25

Игроки молодежной сборной России написали письмо в ИИХФ: «В чем мы провинились? Почему вы вычеркиваете нас из мирового хоккея?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Свитера молодежной сборной России по хоккею
Фото ФХР

Бывшие и действующие игроки молодежной сборной России написали письмо на имя президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа с требованием рассмотреть вопрос возвращения России в международные соревнования.

Текст письма приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеисты назвали письмо «криком души». По их словам, они не понимают, что происходит с мировым хоккеем, поскольку они пропустили уже три молодежных первенства мира подряд.

«В 2022 году нам не позволили доиграть турнир, отмененный из-за коронавирусной инфекции. В 2023 и 2024 годах Россия не играла из-за проблем с безопасностью — так обозначила причину недопуска Ваша организация.

Мы спрашиваем Вас: в чем перед мировым хоккеем провинились мы, ребята 2003 — 2005 годов рождения? Почему вы старательно вычеркиваете нас из мирового хоккея, делая свой же турнир менее конкурентными?" - сказано в письме.

Кроме того, игроки молодежной сборной вспомнили ситуацию с отстранением сборной Израиля после начала конфликта с Палестиной, которое было отменено через несколько дней.

«Хотелось бы узнать, что произошло за эти шесть дней? Завершился конфликт на Ближнем Востоке? За короткое время решились проблемы с безопасностью?».

Также хоккеисты привели в пример НХЛ, где до сих пор выступают хоккеисты «из всех стран», в том числе российские, игру которых рекламирует и восхваляет лига.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

В тот же день ФХР опубликовала заявление, в котором выразила разочарование решением ИИХФ.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Отстранение продолжается. Россия пропустит и следующий международный сезон в хоккее, а Белоруссия — Олимпиаду

Хоккей
Сборная России по хоккею
ФХР
11
3
Читайте также
Валиева не примет участие в весеннем туре команды Тутберидзе
Названы самые крепкие пары российского спорта
США не дали конгрессмену из Перу прилететь на форум в Москву
Байден посчитал необходимым ужесточение контроля за оборотом оружия в США
Пациент умер после драки с ножом в тубдиспансере в Санкт-Петербурге
Трамп заявил о превращении США в посмешище
Популярное видео
МЧМ: матч с Германией будет решающим
"После поражения от США у многих были слезы"
Брагин: "Никаких ошибок в составе не было"
Брагин: "Судейство с США я не комментирую"
Брагин и хоккеисты - о провокациях канадцев
"Судья был на стороне Дании"
"Мы - красотки!" Как впервые обыграть Канаду
Что было до и после матча США - Россия?
Почему Россия проиграла США
Как наша молодежка готовится к США
Победить США по силам. Сборники - о сопернике
Брагин собирается разбирать шведов
"Все непросто". Брагин - о втором матче на МЧМ
Шевченко – Браташу: "Это были официальные вопросы, а сейчас будет жесткач"
Брагин ждет большего от легионеров
"Тяжело говорить хоккеисту, что он не едет на ЧМ"
Брагин: возвращение в золотой Баффало
Молодежка - о бронзе МЧМ-2017
"Мы отдали все. Просто не повезло"
В Швецию без Ничушкина
Тяжелый старт молодежки
Материалы сюжета: НХЛ и Олимпиада: план по участию в Играх-2026 и 2030
Экс-министр из кабинета Байдена поддержал российских хоккеистов. Поможет ли это попасть на Олимпиаду?
Капризов: «Нам приходится смотреть по ТВ, как другие парни из НХЛ играют на международных турнирах — это несправедливо»
Василевский: «Надеюсь, сборную России допустят до того, как нам с Кучеровым стукнет по 40 лет»
Сергачев: «Я хочу победить канадцев и американцев на льду»
«Надеюсь, НХЛ скажет, что не поедет на Олимпиаду без России». Кучеров, Овечкин и Малкин говорят об отстранении сборной
Малкин прокомментировал решение ИИХФ о продлении отстранения России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фазель: «По-хорошему ИИХФ должна принять такое же решение в отношении сборной России, какое приняла по Израилю»
Новости
RSS RSS
Все новости