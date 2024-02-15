Крикунов: «Нам было бы попроще, если бы Федерация хоккея России была независимой от ИИХФ»

Российский тренер Владимир Крикунов отреагировал на обращение игроков молодежной сборной России в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионат мира.

«Какую-то пользу это будет иметь, но то, что их не вернут, — это 100 процентов. Они этого и добиваются, чтобы из-за их санкций народ в стране начал бузить. СВО закончится, мы вернемся. Есть ли смысл по возвращении предъявить финансовые требования? Я даже не знаю. Они еще что-нибудь придумают. Нам надо было, чтобы ФХР была независимой от ИИХФ организацией. Тогда, может быть, в каком-то плане нам было попроще», — приводит Metaratings.ru слова Крикунова.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф допустил, что письмо российских хоккеистов может быть зачитано на Совете ИИХФ в марте.

13 февраля ИИХФ объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.