Фетисов считает, что письмо в ИИХФ российским хоккеистам нужно было писать до Нового года

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о письме хоккеистов молодежной сборной России на имя президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа.

15 февраля бывшие и действующие игроки молодежной сборной России написали письмо на имя президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа с требованием рассмотреть вопрос возвращения России на международные соревнования.

«Елка желаний! Надо было раньше все это делать, перед Новым годом просить ИИХФ (смеется). Не думаю, что будет какой-то позитивный ответ. Но очень важно, что мы наконец начали это делать. Хочу, чтобы потом это сформировалось в материальные и моральные претензии. Пусть они ответят, почему не хотят видеть молодых ребят на своих соревнованиях. Кто им это позволил и на каком основании? Это будет интересно. Станет хорошим аргументом в судебных разбирательствах», — сказал Фетисов «СЭ».

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

В тот же день ФХР опубликовала заявление, в котором выразила разочарование решением ИИХФ.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.