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Сегодня, 11:05

Фазель о письме молодежной сборной России: «Думаю, они поступили правильно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-президент ИИХФ Рене Фазель.
Рене Фазель.
Фото IIHF

Экс-президент ИИХФ Рене Фазель в интервью «СЭ» поделился мнением о письме хоккеистов молодежной сборной России на имя президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа.

15 февраля бывшие и действующие игроки молодежной сборной России написали письмо с требованием рассмотреть вопрос возвращения на международные соревнования.

«Думаю, они поступили правильно. Молодежная сборная не играет уже 4 года. Несколько поколений молодых игроков не принимают участие в международных соревнованиях. Сперва они не играли из-за ковидных ограничений, теперь из-за санкций. Для многих молодых игроков это плохо, если они хотят играть в НХЛ, строить свои карьеры. Хотя я понимаю это решение, слишком много давления со стороны спонсоров, правительств. К большому сожалению, политика сейчас — существенная часть спорта», — сказал Фазель «СЭ».

13 февраля ИИХФ объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

Рене Фазель. «Политика сейчас контролирует спорт. ИИХФ сталкивается с огромным давлением». Фазель — об изоляции России

Молодежная сборная России по хоккею
Люк Тардиф
Рене Фазель
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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