Сборная Израиля выиграла молодежный чемпионат мира в третьем дивизионе

Национальная команда Израиля по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира 2024 года в третьем дивизионе (группа А).

Турнир проходил в болгарской Софии. В нем также принимали участие сборные Новой Зеландии, Болгарии, Турции, Мексики и Киргизии.

Израиль одержал победы во всех пяти матчах и вышел в группу В второго дивизиона МЧМ-2025. Киргизия вылетела в группу В третьего дивизиона.

12 января 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отстранении молодежной сборной Израиля от участия в турнире под предлогом невозможности обеспечения безопасности участников. Однако позже решение было отменено.

Российские команды по хоккею отстранены от участия во всех международных турнирах с весны 2022 года.