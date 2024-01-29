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Сегодня, 15:14

Сборная Израиля выиграла молодежный чемпионат мира в третьем дивизионе

Алина Савинова
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Национальная команда Израиля по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира 2024 года в третьем дивизионе (группа А).

Турнир проходил в болгарской Софии. В нем также принимали участие сборные Новой Зеландии, Болгарии, Турции, Мексики и Киргизии.

Израиль одержал победы во всех пяти матчах и вышел в группу В второго дивизиона МЧМ-2025. Киргизия вылетела в группу В третьего дивизиона.

12 января 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отстранении молодежной сборной Израиля от участия в турнире под предлогом невозможности обеспечения безопасности участников. Однако позже решение было отменено.

Российские команды по хоккею отстранены от участия во всех международных турнирах с весны 2022 года.

Хоккей
Сборная Израиля по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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