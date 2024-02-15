Тардиф о письме российских юниоров: «ИИХФ не собирается отвечать. Наш собеседник — ФХР, больше никто»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос «СЭ» о получении письма от игроков молодежной сборной России.

В четверг, 15 февраля хоккеисты молодежной сборной России написали письмо в ИИХФ с просьбой рассмотреть вопрос возвращения России на международные соревнования.

«Я получил письмо, мы внимательно прочитали его. Также поделимся им с членами совета. Однако ИИХФ не собирается отвечать на подобные письма. ИИХФ — это 83 члена и более 2 миллионов зарегистрированных игроков. Наш собеседник по вопросам российского хоккея — это ФХР, больше никто.

Мы приняли свое решение, исходя из переоценки ситуации, заботясь о защите и безопасности на наших чемпионатах: в прошлом году в Чехии, в этом году в Швеции и Дании. Мы полностью приняли наше решение. Слишком рано для возвращения. Ничего не изменилось с прошлого года.

В остальном российский хоккей, кажется, забывает и намеренно игнорирует существование серьезного дисциплинарного дела между ИИХФ и ФХР — ситуация с Федотовым:

1) Несоблюдение универсального понятия контракта.

2) Несоблюдение правил международных трансферов.

3) Несоблюдение санкций или решений со стороны ИИХФ и независимого дисциплинарного совета.

4) Глобальное неприятие правил ИИХФ так, как это делают другие члены организации.

Эти молодые ребята не могут понять международную ситуацию, что полностью объяснимо», — сказал Тардиф «СЭ».

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.