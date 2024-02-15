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Сегодня, 13:37

Каменский отреагировал на письмо игроков молодежной сборной России в ИИХФ

Алина Савинова
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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рассказал, что думает о письме игроков молодежной сборной России на имя президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа.

15 февраля российские хоккеисты обратились к главе ИИХФ с требованием рассмотреть вопрос возвращения России на международные соревнования.

«Ответ будет. Только какой? Самое главное, что ответят. Уже был ответ, что нам не разрешили играть в сезоне-2024/25», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

Источник: Vprognoze.ru
Хоккей
Сборная России по хоккею
Валерий Каменский
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