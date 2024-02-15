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Президент ИИХФ Тардиф ответил на письмо сборной России: «Соблюдайте правила»

Президент ИИХФ Тардиф призвал Россию соблюдать международные правила
Виктория Кравченко
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Люк Тардиф.
Фото AFP

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что вопрос возвращения России на международные соревнования упирается в безопасность и необходимость соблюдения санкций ИИХФ.

Тардиф спросил, действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ.

«Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как-то все забывают, что идет дисциплинарное расследование по ряду случаев между ИИХФ и российской стороной. Первое — это соблюдение контракта. Второе — соблюдение международных правил трансфера. Третье — соблюдение санкций, которые наложили ИИХФ и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила», — сказал Тардиф в ответ на запрос «Матч ТВ».

15 февраля игроки молодежной сборной России написали письмо в ИИХФ. Они попросили рассмотреть вопрос возвращения России на международные соревнования.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

В тот же день ФХР опубликовала заявление, в котором выразила разочарование решением ИИХФ. В ФХР подчеркнули, что аргументы ИИХФ о «безопасности» не могут быть приняты во внимание.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Отстранение продолжается. Россия пропустит и следующий международный сезон в хоккее, а Белоруссия — Олимпиаду

Источник: https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI2017456_Glava_IIHF_Tardif_otreagiroval_na_pismo_molodezhnoj_sbornoj_Rossii_Vy_dolzhny_sobludat_pravila
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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