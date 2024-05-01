Овечкин оценил свои шансы побить рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о том, сможет ли он побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Я всегда говорю одно и то же. Если я сделаю это, то хорошо, но пока впереди еще 42 гола. Это долгий путь. Но все возможно — надо продолжать играть и обойтись без травм», — сказал Овечкин в видеоинтервью, опубликованном на сайте «Вашингтона».

Также хоккеист заявил, что намерен кое-что изменить в своей межсезонной подготовке и уже обсудил это с тренером.

На данный момент 38-летний Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.