Генменеджер «Вашингтона»: «Мы не можем требовать от Овечкина забивать 50 голов за сезон»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что клуб не собирается взваливать всю ответственность на форварда Александра Овечкина.
«Я не думаю, что взваливать на него всю ответственность справедливо. Ему 38 лет. Мы не можем прийти и потребовать, чтобы он нас тащил или забивал 50 голов», — приводит слова Маклеллана RMNB.
В сезоне-2023/24 Овечкин провел 83 матча, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.
«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли на стадии первого раунда, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии со счетом 0-4.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
Результаты / календарь
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10.05
|5.05
|03:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 1 ОТ
|5.05
|23:00
|
Рейнджерс – Каролина
|- : -
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