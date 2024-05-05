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Генменеджер «Вашингтона»: «Мы не можем требовать от Овечкина забивать 50 голов за сезон»

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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что клуб не собирается взваливать всю ответственность на форварда Александра Овечкина.

«Я не думаю, что взваливать на него всю ответственность справедливо. Ему 38 лет. Мы не можем прийти и потребовать, чтобы он нас тащил или забивал 50 голов», — приводит слова Маклеллана RMNB.

В сезоне-2023/24 Овечкин провел 83 матча, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли на стадии первого раунда, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии со счетом 0-4.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
1. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
2. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 0
1. Флорида - Бостон
0 - 0
2. Флорида - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Флорида
0 - 0
4. Бостон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
0 - 0
1. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
2. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
3. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
4. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
3 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
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6. Торонто - Бостон
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7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
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4 - 1
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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