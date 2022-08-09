МЧМ будут доигрывать без России. Но каким бы мог быть наш состав на летнем турнире?

Изменений по сравнению с зимой не так много.

Перенесенный из-за коронавируса на середину августа молодежный чемпионат мира-2022 — уже третий международный турнир под эгидой ИИХФ, который пройдет без сборной России. Вот только уникальным его делает не столько отсутствие команды Сергея Зубова, сколько время проведения и решение Люка Тардиффа разрешить командам перекомплектовать «зимние» составы.

Кто остался в выигрыше от зеленого света на пересборку? Отчасти, главные тренеры. С одной стороны, некоторые из них лишились целого ряда лидеров, которые предпочли подольше отдохнуть перед открытием тренировочных лагерей в НХЛ. И теперь мы уже точно не увидим на мировом первенстве первого номера драфта-2021 Оуэна Пауэра, потрепанного жизнью проспекта «Сиэтла» Шейна Райта, нового австрийского вундеркинда Марко Каспера, надежду «Сан-Хосе» Вильяма Эклунда и гениального словака Юрая Слафковски.

Однако, если смотреть на ситуацию под другим углом, тренерам в руки вложили дополнительные полгода на пересмотр кандидатов, получивших огромный шанс прибавить к рестарту турнира, и возможность отсеять тех, кто не успел впечатлить их за несколько матчей в декабре. Тот случай, когда во всем нужно искать плюсы.

Оригинальный состав.

Здесь ведь есть еще и моральная сторона вопроса. Вправе ли тренеры лишать мечты тех, кто наработал на свой шанс зимой? Или нужно дать возможность зацепиться за поездку тем, кто по каким-то причинам пролетел мимо нее в первой половине сезона? Стоит ли брать на турнир всех сильнейших «здесь и сейчас»? Если смотреть на «оригинальные» и «свежие» заявки команд, то для некоторых из парней МЧМ в этом году органичился двумя матчами на «отмененном» турнире. Такова жизнь, ничего не попишешь.

Но какой на августовском первенстве могла бы быть сборная Сергея Зубова? Как оказалось, практически такой же.

Ждать за полгода от кого-нибудь из пацанов 2002 года и старше глобального прорыва было бы слишком наивно. Единственный, кто по-настоящему пересобрал себя во второй половине сезона, — это некогда ведущий центр юниорской сборной Василий Пономарев, над которым в этом сезоне издевались в системе «Спартака». Если в декабре проспект «Каролины» был чуть ли не 13-м нападающим «молодежки», то после ударной концовки сезона в фарм-клубе «Харрикейнз» и чемпионства в АХЛ его точно можно рассматривать в качестве плеймейкера для топ-6. Как бы Роман Ротенберг ни любил Кирилла Танкова, на роль второго центра нападающий «СКА-Невы» все-таки не тянет. Тем более в нынешнем состоянии Пономарев мог бы потащить на себе сколоченную Сергеем Голубовичем на уровне U18 тройку с Пашиным и Тютневым, которая три года назад остановила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки.

Виртуальный состав.

В остальном сложно представить, что Зубов в тандеме с патронажем из Санкт-Петербурга перелопатил бы линию атаки. Да, в СКА разочаровались в связке Чибриков — Свечков, ставшей частью грандиозного обмена в «Спартак» на Александра Никишина. Но много ли у нас парней 2003 года рождения, которые уже в этом возрасте доминируют в ВХЛ?

Говорят, в начале лета в ФХР по-новому взглянули на главного таланта «Торпедо» Илью Федотова, который не замечал соперников в мае на Кубке Черного моря, и открыли для себя Виктора Неучева из «Автомобилиста». Не зря же второго вызвали в состав сборной молодых звезд на предсезонный турнир в Сочи. Оставлять без внимания такие индикаторы точно нельзя. Вполне мог бы захватить в Канаду тренерский штаб молодежки и новосибирца Дмитрия Овчинникова — минувшей весной в фарм-клубе «Торонто» от нападающего «Сибири» оказались просто в восторге.

Несколько более интересные пертурбации ожидались бы в обороне. Например, сложно представить обновленную и несостоявшуюся «молодежку» без лучшего россиянина прошедшего драфта НХЛ Павла Минтюкова. В августе ему ничто бы не помешало приехать на традиционный сбор в Новогорск и после поехать в Альберту на свой первый МЧМ. А еще право требовать билета до Канады, как минимум в роли запасного, было бы у 17-летнего защитника «Авангарда» Гуляева, который с первых матчей межсезонья выбил дверь в основу «Ястребов». При нынешней оборонительной линейке игнорировать такие кадры сложно.

Как бы вы ни «любили» Ярослава Аскарова, вратарей сильнее на уровне U20 в России нет. Даже в таком полубитом состоянии никто не сможет сместить его с позиции стартера. Его ровесник Егор Гуськов на недоигранном турнире сыграл не хуже своего визави, но приехал в таком же полуразобранном состоянии, ни разу не сыграв на уровне взрослых.

Кто сейчас на коне, так это петербуржец Сергей Иванов, выигравший со «СКА-1946» Кубок Харламова. Несколько дней назад серебряный призер ЮЧМ вместе с «молодыми звездами Ротенберга» притормозил «Авангард», отразив 39 бросков, и показал, что в вертикали «армейцев» растет крайне талантливый вратарь. И, учитывая, как часто в сборную попадают люди с питерской пропиской, для него точно бы нашлось место в итоговой заявке. Как жаль, что во всей этой истории слишком много сослагательного наклонения.