Тардиф допустил, что письмо российских хоккеистов может быть зачитано на Совете ИИХФ в марте
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» отреагировал на письмо хоккеистов молодежной сборной России на свое имя.
«Следующее заседание Совета ИИХФ будет в конце марта. Почему бы не прочитать это (письмо, — прим. «СЭ»), однако членом нашей Федерации, а также «собеседником» является ФХР. Но на данный момент наша оценка ситуации такова: «за пределами безопасности наших соревнований», — сказал Тардиф «СЭ».
15 февраля игроки молодежной сборной России написали письмо в ИИХФ. Они попросили рассмотреть вопрос возвращения России на международные соревнования.
13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.
В тот же день ФХР опубликовала заявление, в котором выразила разочарование решением ИИХФ.
ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.