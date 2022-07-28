Похоже, нас ждет самый скучный МЧМ в истории. И не только потому, что там не будет России

Это тот самый турнир, который не смогли сыграть зимой. Но в августе не смогут приехать многие звезды.

Странный турнир

Молодежный чемпионат мира оставался турниром, который собирал сильнейших хоккеистов, подходящих по возрасту. Олимпиада второй раз подряд проходит без энхаэловцев. Чемпионат мира проводят параллельно с плей-офф НХЛ, когда лучшие хоккеисты заняты в клубах и думают о Кубке Стэнли. Перечисленные обстоятельства добавляли МЧМ особого шарма. Не только как слет юных талантов, подкупающих эмоциями и задором. Молодежный турнир — трамплин для игроков, которые могут заявить о себе на весь мир. Не говоря о том, что парни прочувствуют непередаваемую атмосферу сборной. МЧМ — как первая любовь, которая не забывается спустя долгие годы.

Последний МЧМ превратился в фарс из-за провальной организации. Обострение ковида вынудило приостановить турнир в Канаде. ИИХФ назначила переигровку на август, но по причине известных событий он потерял российскую молодежь. Бан от международной федерации по-прежнему сковывает наш спорт и лишает юных парней бесценного шанса — представить страну среди лучших сверстников. Неоднократно упоминали, что талантливое поколение 2002 года лишилось не только перенесенного МЧМ, но и ЮЧМ-2020, отмененного из-за ковида. Некоторые парни, как Марат Хуснутдинов, Ярослав Аскаров и Шакир Мухамадуллин, играли на ЮЧМ-2019 и МЧМ-2021 со старшим годом, но золотое время по юниорам и молодежке, когда игроки выходили на пик, потеряли по неконтролируемым причинам.

Но августовский МЧМ лишится немало звезд и без наших парней 2002 года. Выяснение отношений между Матвеем Мичковым и канадцем Коннором Бедаром откладывается на неопределенный срок. Форвард системы СКА зажег на декабрьском турнире, но пыл потушили внезапно вскрывшиеся недоработки организаторов. Как документальные, так и исполнительские. Достаточно вспомнить самую популярную свадьбу Канады тех дней, которую отмечали в отеле, где жили игроки, тренеры и персонал.

Возобновленный МЧМ потеряет аудиторию из-за непривычного времени проведения. Хоккейным гикам нет разницы, когда следить за юными талантами. Обычные болельщики летом привыкли к другим видам досуга. Много ли зрителей собирают предсезонные турниры? Канадцы, конечно, любят хоккей, но интерес к августовскому МЧМ не сравнится с соревнованиями, которые проходят в привычные даты. Молодежный хоккей прижился, как традиционный атрибут новогодних торжеств. Завлечь аудиторию в августе сложнее, тем более без звезд первой величины.

Юрай Слафковски. Фото Global Look Press

МЧМ без лидеров драфта НХЛ

МЧМ лишился звезд не только из-за отстранения России от международных турниров. На его популярность негативно повлияли клубы НХЛ. Федерация хоккея Словакии сообщила, что ближайший МЧМ пропустят лидеры сборной — Юрай Слафковски и Шимон Немец, выбранные под первым и вторым номерами последнего драфта. Турнир пройдет с 9 по 20 августа в Канаде, но словацких вундеркиндов не отпустили свои клубы — «Монреаль» и «Нью-Джерси».

Вместо помощи сборной на МЧМ парни будут готовиться к тренировочному лагерю в НХЛ. Логику найти сложно, но, с другой стороны, обстоятельства уникальные: летний перенос — следствие внештатной ситуации. Вероятно, клубы волнуются за здоровье проспектов или есть другие обстоятельства. Понятно, что на МЧМ-2023, который, надеюсь, пройдет в привычные сроки, звезд из «Монреаля» и «Нью-Джерси» словаки точно не увидят. Клубы могли бы дать шанс парням сыграть на значимом турнире в августе. Но подготовка к тренировочному лагерю, который обычно открывается в начале сентября, оказывается, полезнее.

С подобной проблемой столкнулись не только тренеры Словакии. Наверняка пропустит МЧМ-2022 лидер сборной Германии — Тим Штюцле. Форвард закрепился в основе «Оттавы», и клуб поступит так же, как и «Монреаль» с «Нью-Джерси»: обезопасит важного игрока от травм на турнире, который не приносит командам дивидендов. Для НХЛ это нормальная практика. Вспомните, как «Рейнджерс» не отпускали на МЧМ Алексиса Лафренье или Каапо Какко, а «Девилз» забанили Джека Хьюза.

Нашлись и те, кто отказался от МЧМ по собственной инициативе. На турнире не сыграет шведский форвард Вильям Эклунд из системы «Сан-Хосе». «Шаркс» выбрали нападающего под седьмым номером на драфте-2021. В прошлом сезоне швед провел девять матчей в НХЛ и отдал четыре результативные передачи. Мотивы хоккеиста поддаются объяснению. В ближайшей регулярке Эклунд получит шанс закрепиться в основе «Сан-Хосе». Чтобы поберечь себя от травм, Вильям не поедет на МЧМ, а будет самостоятельно готовиться к сезону. Любопытная ситуация у швейцарского защитника Лиана Бикселя: проспект «Далласа» отказался приехать на подготовительные сборы из-за длительной занятости в сезоне, швейцарскую сторону аргумент не устроил, и Бикселя вычеркнули из заявки на МЧМ.

Тим Штюцле. Фото Global Look Press

Драфт вредит странам второго эшелона?

Пару недель назад, когда Слафковски и Немец захватили первые строчки драфта, комплименты словацкому хоккею слетались из разных стран. Впервые с 2004 года, когда «Вашингтон» и «Питтсбург» приметили Александра Овечкина и Евгения Малкина и во второй раз в истории топ-2 составили европейские игроки из одной страны. Юрай и Шимон оперативно подписали контракты с клубами. И как только пришло время международных турниров, восхищение высоким выбором на драфте сменилось разочарованием. Договоренности с командами, как следствие крутых пиков, по факту отстранили хоккеистов от выступления за сборную. Августовский МЧМ — ближайший турнир, который пропустят словацкие таланты.

Не исключено, что тот же Слафковски принес наибольшую пользу для сборной Словакии до дебюта в НХЛ. Юрай восхищал публику на пекинской Олимпиаде, выиграл бронзу, получив приз MVP турнира, и на чемпионате мира, когда сборная дошла до четвертьфинала. Неизвестно, когда первый номер драфта сыграет за сборную в следующий раз. Ближайший МЧМ точно пройдет без Слафковски. Сомневаюсь, что «Монреаль» отпустит словака на зимний турнир в разгар сезона, за какой бы клуб системы форвард ни играл. «Канадиенс» остались без плей-офф в прошлом сезоне, но не факт, что через год чемпионат завершится так же рано и Юрай успеет приехать на чемпионат мира.

Настойчивость энхаэловских клубов лишает привлекательный МЧМ ярких звезд. Сильнее всего страдают страны второго эшелона, как те же Словакия или Германия. Канада и США не заметят отсутствия одного-двух топ-проспектов. А для немцев потеря Штюцле — потеря системообразующего форварда, вокруг которого строилось бы ведущее звено. Августовский турнир — редкий случай, когда команды НХЛ могут отпустить проспектов без прямого ущерба. Сезон начнется только через полтора месяца. После МЧМ у парней останется время, чтобы восстановиться перед тренинг-кемпами.