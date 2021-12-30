«Опозорили Родину!» Наша сборная уже получала техническое поражение на МЧМ

Из-за побоища на льду пришлось вмешаться даже полиции.

Почти 35 лет назад молодежный чемпионат мира в Чехословакии завершился необычным образом. В наше время матчи и турниры отменяют из-за надоевшего всем коронавируса, а тогда причиной вполне мог стать массовый мордобой прямо на хоккейной площадке.

Именно этим решили заняться сборные СССР и Канады, решив, что выяснять отношения в таком формате будет гораздо веселее, чем гонять по льду шайбу. Беспощадная драка между игроками двух команд навсегда вошла в историю мирового хоккея, а про существование города Пьештяны с тех пор знает любой опытный канадский болельщик.

С чего все началось?

Для сборной СССР тот турнир не задался во всех отношениях. Команда выглядела довольно блекло и в шести матчах набрала всего пять очков. Тогда МЧМ проходил по круговой системе без игр на вылет. К моменту встречи с Канадой команда Владимира Васильева потеряла все шансы даже на бронзу, а «Кленовые листья» при определенных раскладах еще могли завоевать золото. Для этого им необходимо было обыграть СССР с разницей в пять шайб. За шесть минут до конца второго периода канадцы вели со счетом 4:2, однако затем градус неприязни между игроками стал стремительно расти. Сначала зацепились Сергей Шестериков и Эверетт Санипасс, а затем и Павел Костичкин с Теореном Флери.

Последний делал все для того, чтобы вывести соперников из себя. После заброшенной шайбы он демонстративно подъехал к скамейке советской команды и расстрелял игроков из воображаемого автомата. Неудивительно, что нервы Костичкина не выдержали, и в одном из эпизодов он ударил Флери клюшкой. Завязалась драка, на помощь партнеру пришел Евгений Давыдов, после чего хоккей в тот вечер закончился. Судьи не особо пытались погасить конфликт в его начальной стадии, а когда поняли, насколько далеко зашла ситуация, просто ушли в раздевалку. В то время председателем судейского комитета ИИХФ был Рене Фазель, который после увиденного накричал на арбитров и обвинил их в некомпетентности.

Потасовка между игроками мгновенно выросла в масштабах так, что сложно представить, кто бы смог быстро и без проблем остановить это безумие. Драка затянулась настолько, что организаторы вынуждены были выключить на арене свет. Впрочем, не помогло даже это, и на помощь пришлось звать полицию. Только так команды удалось уговорить покинуть лед и проследовать в раздевалки.

Сборным Канады и СССР дали полчаса, чтобы собрать там свои вещи, после чего под конвоем военных развезли по разным городам в отели, а наутро — в аэропорты. «Я помню, что Валерий Зелепукин получил травму, выбил плечо. Он упал на колено, а все это время его бил канадский игрок. В Советском Союзе нас к подобному не готовили, мы не понимали, что происходит, как нам себя вести. Арбитры вообще самоустранились», — вспоминал Сергей Федоров.

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«За это надо гнать из комсомола!»

Все это было похоже на нелегальный турнир по боям без правил, где противники просто ненавидят друг друга. Защитник Владимир Константинов настолько вошел во вкус, что сломал нос своему канадскому коллеге по амплуа Грегу Хоугуду, нанеся удар головой. Разумеется, такой беспредел не мог закончиться безнаказанно. Тренеры команд были дисквалифицированы ИИХФ на три года, игроки — на полтора, но позднее им уменьшили срок до шести месяцев. Результат того недоигранного матча был аннулирован, а чемпионом впервые стала молодежка из Финляндии, которая на одно очко опередила хозяев чемпионата.

Реакция на произошедшее в каждой стране была разная. В Канаде боготворили своих игроков, газеты выходили с заголовками «Уничтожили коммунизм», а владелец «Торонто» Гарольд Бэллэрд даже изготовил за свой счет комплект золотых медалей, заявив, что канадская сборная его достойна.

В СССР же все было иначе. Бывший защитник Вадим Мусатов вспоминал следующее: «Что нас ждало на родине? Сделали невыездными, дисквалифицировали на год, стали таскать на всякие разборки. Помню, в гостинице «Юность» нас распекали уважаемые ветераны сборной Третьяк, Майоров: «Опозорили Родину! Как вы могли до такого дойти?! За это надо гнать из хоккея, из комсомола!» Я в армейской команде числился. Думал, если не в тюрьму посадят, то на гауптвахту точно. Родители во Владимирской области испугались, звонят: «Вадик, ты где?! С тобой все в порядке?!» Я и спать, и есть нормально не мог несколько дней».

Интересно, что хоккеисты сборной СССР купили запись с этой дракой прямо в аэропорту у находчивого местного болельщика. Кассета обошлась команде в 300 крон, однако дошла только до больших начальников, и никто из игроков ее так и не увидел. По сей день идут споры, кто же виноват в том побоище, но вряд ли когда-нибудь найдется четкий ответ на этот вопрос.

«Когда на арене выключили свет, я делал такие вещи, за которые мне до сих пор стыдно. Там было настолько темно, что ты даже не видел лица того, с кем дерешься. Гордиться произошедшим не стоит. Однако мы пожертвовали золотом, чтобы защитить своих товарищей, и сделали бы это снова», — говорил Брендан Шэнахан. МЧМ-1987 был неплохо прорекламирован советскими и канадскими хоккеистами, а внимание болельщиков к турниру стало расти с каждым годом. Не зря ведь говорят, что во всем всегда можно найти свои плюсы.