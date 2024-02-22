Фазель о письме молодежной сборной России: «Надеюсь, россияне вернутся на международную арену как можно скорее»

Экс-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил перспективы восстановления статуса российского хоккея на международной арене.

13 февраля ИИХФ объявила о продлении отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований до конца сезона-2024/25. Санкции действуют с февраля 2022 года.

«Я не говорю здесь о политике. Я пришел сюда чтобы говорить об Играх будущего. Но надеюсь, что россияне вернутся на международную арену как можно скорее. Виртуальный чемпионат мира, чтобы Россия точно сыграла? Почему бы и нет», — сказал Фазель.

15 февраля игроки молодежной сборной России написали открытое письмо президенту ИИХФ Люку Тардифу с просьбой пересмотреть отстранение россиян от международных соревнований.