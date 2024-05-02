Личка: «Динамо» могло бы раньше стать чемпионом, чем Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о шансах российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Сейчас, если бы у нас получилось, мы бы могли раньше стать чемпионами, чем Овечкин побьет свой рекорд. Но если Саша так и продолжит играть, то в следующий год он достигнет рекорда Гретцки. Если будет здоров», — цитирует Личку Sport24.

За карьеру 38-летний Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.