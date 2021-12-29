Мичков идет по пути Овечкина? Как Ови играл на МЧМ в 17 лет

Сравниваем цифры двух российских суперталантов.

О Матвее Мичкове российские спортивные СМИ впервые заговорили три года назад, когда талантливый пермский паренек играл по детям за «Локомотив» и забивал немыслимое количество шайб в каждом матче. При этом скептиков относительно его персоны хватало уже тогда. В тот момент скепсис был оправдан: юношей, отличавшихся высокой результативностью, не счесть, но наверх — не то чтобы в звезды, а хотя бы в профессиональные команды — пробивались единицы. Но Мичков продолжал ярко проявлять себя в сборных разных возрастов, а в 15 лет уже бил рекорды МХЛ. ЮЧМ — зажег и там. В ноябре нынешнего года он уже отличился в матче за национальную сборную на Евротуре.

I love Michkov already pic.twitter.com/NVqiJaGQGQ — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) December 27, 2021

МЧМ — первый для Матвея серьезный турнир в карьере. В том, что мы имеем дело с суперталантом, нет никаких сомнений (хотя еще есть сомневающиеся). В двух стартовых матчах молодежного ЧМ Мичков забил три гола (два — шведам, один — швейцарцам). И если перед турниром считалось, что мы везем талант в Канаду просто для ознакомления, чтобы парень привыкал к атмосфере турнира более взрослых ребят и выстрелил на следующий год, то сейчас уже ясно — Мичков способен тащить команду прямо сейчас. И невольно заставил вспомнить о главной суперзвезде России настоящего — Александре Овечкине. Как в 17 лет играл он?

Первый МЧМ Овечкина стал для России золотым, причем во второй раз подряд. Александр отметился двумя хет-триками в групповом раунде, чем заставил еще больше говорить о себе. В плей-офф решали уже другие люди — главным образом Юрий Трубачев, Александр Пережогин и Игорь Григоренко, — именно их усилиями, а также вратаря Андрея Медведева Россия прошла полуфинальный финский барьер, а затем и взяла верх над хозяевами турнира — канадцами.

Любопытно, что этот МЧМ стал для Александра единственным золотым. В последующие два года выиграть его не удалось. Более того, после золотого дубля нашей молодежки в 2002 и 2003 годах победить еще раз российская команда сумела лишь в 2011 году в Баффало.

Александр Овечкин на молодёжных чемпионатах мира. Фото «СЭ»

Любопытно, что Овечкин, несмотря на яркую результативную игру с юных лет и участие в трех МЧМ, — не на первом месте в списке лучших бомбардиров в истории. Впереди его четыре человека, в том числе два россиянина — Павел Буре и Александр Могильный.

Лучшие снайперы в истории МЧМ. Фото «СЭ»

Чтобы превзойти лучший результат в истории для 17-летних, Мичкову нужно забить еще 8 голов на текущем турнире.