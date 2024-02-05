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Сегодня, 19:16

Фазель: «По-хорошему ИИХФ должна принять такое же решение в отношении сборной России, какое приняла по Израилю»

Алина Савинова
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Рене Фазель.
Фото IIHF

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение ИИХФ допустить сборную Израиля к молодежному чемпионату мира-2024 третьего дивизиона.

«Я очень рад, что у команды Израиля есть возможность играть на молодежном чемпионате мира в Болгарии. По-хорошему ИИХФ должна принять такое же решение в отношении сборной России. Это хороший знак. Я за то, чтобы хоккейная семья была цельной», — приводит Sport24 слова Фазеля.

11 января ИИХФ отстранила сборную Израиля от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Через несколько дней Международная федерация хоккея разрешила израильтянам участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет.

Национальная команда Израиля стала победителем молодежного чемпионата мира 2024 года в третьем дивизионе, который проходил в болгарской Софии, и вышла в группу В второго дивизиона МЧМ-2025.

Российские команды по хоккею отстранены от участия во всех международных турнирах с весны 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-618268-fazel-po-khoroshemu-iihf-dolzhna-prinyat-takoyezhe-resheniye-po-sbornoy-rossii-kakoye-prinyala-po-izrailyu
Хоккей
Рене Фазель
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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