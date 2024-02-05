Фазель: «По-хорошему ИИХФ должна принять такое же решение в отношении сборной России, какое приняла по Израилю»

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение ИИХФ допустить сборную Израиля к молодежному чемпионату мира-2024 третьего дивизиона.

«Я очень рад, что у команды Израиля есть возможность играть на молодежном чемпионате мира в Болгарии. По-хорошему ИИХФ должна принять такое же решение в отношении сборной России. Это хороший знак. Я за то, чтобы хоккейная семья была цельной», — приводит Sport24 слова Фазеля.

11 января ИИХФ отстранила сборную Израиля от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Через несколько дней Международная федерация хоккея разрешила израильтянам участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет.

Национальная команда Израиля стала победителем молодежного чемпионата мира 2024 года в третьем дивизионе, который проходил в болгарской Софии, и вышла в группу В второго дивизиона МЧМ-2025.

Российские команды по хоккею отстранены от участия во всех международных турнирах с весны 2022 года.