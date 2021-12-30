МЧМ собираются провести летом. После ужасного провала ИИХФ и канадцев организаторы обязаны реабилитироваться

Кто сыграет на турнире и каковы шансы России.

Тотальный организационный провал

Избранный в сентябре президент ИИХФ Люк Тардиф провалил свой первый крупный турнир. МЧМ-2022 из-за выбранных организаторами полумер и абсурдных последствий положительных тестов на ковид превратился в фарс. Сорвался новогодний праздник хоккея. Мечты парней 2002 года, для которых этот МЧМ — последний в карьере, рухнули в бездну. На оперативной пресс-конференции в зуме, куда вышли капитан россиян Марат Хуснутдинов и защитник Шакир Мухамадуллин, оба держались спокойно, но между строк в ответах читались негодование и чувство горя. Мир на этом не заканчивается, но колоссальный труд, положенный в основу подготовки к турниру, девальвировался из-за недальновидности принимающей стороны.

Срыв МЧМ — имиджевый удар по ИИХФ, рейтинги которой и так упали после отказа НХЛ от пекинской Олимпиады. Тардиф потерял второй крутой международный турнир за короткий срок. На формат Игр-2022 влияние француза было косвенным, а хаос в Эдмонтоне и Ред-Дире — следствие в том числе его действий или бездействий. Не забывайте и о финансовых потерях, понесенных федерацией из-за отмены матчей. Спонсорам и рекламодателям до лампочки, сколько игроков попало в ковид-протокол. Для них это пустяк. ИИХФ дискредитировала себя не только в глазах болельщиков, которым предстоит вернуть деньги за билеты, и хоккеистов, но и экономических партнеров.

Тардифу требовалось в срочном порядке ответить на новый вызов. Распустить сборные по домам и поблагодарить за самоотдачу — слишком тривиальный ход. Француз спустя некоторое время с официальной отмены турнира решился на смелое заявление. Дальновидное оно или нет — узнаем ближе к лету, когда по предложению Люка ИИХФ планирует переиграть МЧМ.

Стадион «Rogers Place» после отмены турнира. Фото Global Look Press

Ждать ли пополнения из НХЛ?

Полагаю, в конкретный момент слова Тардифа, который преобразил отмену в переигровку, — слабое утешение для сборных. Речь не только о хоккеистах и тренерах. Технический персонал и все, кто помогал командам — от судей и заливщиков до журналистов и комментаторов, в разной мере пострадали от ковидного форс-мажора.

Как и предполагалось, возобновленный МЧМ пройдет в Канаде. Хотя неплохо было бы проучить их за похороны новогоднего турнира и перенести его в Европу. Разве это не справедливый ответ на все организационные просчеты — от ужасного качества трансляций до безрассудного регламента? ИИХФ получила мощную пощечину от хоккейного мира, но разделить боль и праведный гнев было бы логичным вместе с Hockey Canada. Способен ли Тардиф на это юридически — большой вопрос.

Со спортивной точки зрения перенос МЧМ выгоден российской сборной. Проблемы, с которыми столкнулась наша команда, не решились бы в одночасье. Чехарда с вратарями, отсутствие четкого рисунка игры и последовательности в тренерских решениях. За полгода Сергей Зубов должен исправить ошибки и качественнее подготовить команду к возобновлению турнира. Появится шанс внимательнее оценить кандидатов в сборную из Северной Америки и пригласить их на контрольные матчи.

Перенос на лето (предварительно, Тардиф говорит об июне) поможет ИИХФ собрать всех сильнейших хоккеистов до 20 лет. Звездочки, которых не отпустили на МЧМ клубы НХЛ, встретятся со сверстниками на статусном турнире. Канадцев усилит Джейми Драйсдейл из «Анахайма», шведов — Лукас Рэймонд из «Детройта», немцев — Тим Штюцле из «Оттавы».

По возрасту составы останутся те же — а значит, парни 2002 года еще получат шанс зажечь на турнире, если не возникнут сложности с его проведением. Надеюсь, за регламент и организацию будут отвечать более компетентные люди. Последствия за провал на втором МЧМ за год для ИИХФ и преемника Рене Фазеля окажутся куда серьезнее. Пустые лозунги о развитии хоккея не исправят слабые позиции Тардифа.