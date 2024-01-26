Мусатов рассказал о том, как молодежная сборная России на МЧМ-2007 завоевала серебряные медали

Экс-хоккеист «Спартака», «Ак Барса» и других клубов КХЛ Игорь Мусатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как молодежная сборная России на МЧМ-2007 завоевала серебряные медали.

— Команда была фантастическая, просто наслаждение вспоминать. В 2007-м на чемпионате мира в Швеции на групповом этапе выиграли четыре матча с разницей шайб 20-3, в полуфинале победили хозяев...

— А в решающем матче споткнулись на канадцах.

— Обиднейшее поражение! Уже после первого периода горели 0:3.

— Семен Варламов запустил, кажется?

— Да он ни при чем, мы сами виноваты. Не до конца настроились на финал. В Швеции закладывали соперникам то по пять, то по шесть. Было настолько легко! Почти вся молодежка уже играла в первых командах. Я — в «Ак Барсе», кто-то — в СКА, «Локомотиве», «Авангарде»... Не сомневались, что выиграем этот чемпионат.

— Очень странно звучит — «не настроились в финале на Канаду».

— Я утрирую. Нас предупредили: «У канадцев сильная сторона — первый период. Бегут сломя голову, дикая заряженность. Главное — выдержать штурм. Максимально сконцентрироваться». Мы не прислушались.

— Думали — справитесь?

— Конечно! Со всеми же справлялись! А тут пропустили три глупых гола. Потом едва не отыгрались. Чуть-чуть времени не хватило. Полное ощущение, что отдали победу сами.

— В той сборной играл Черепанов.

— Хоть был на два года младше. Он же 1989-го?

— Верно.

— Выходил в первом звене — и по делу! Невероятно талантливый парень. Понимал хоккей уже тогда на каком-то другом, более зрелом, уровне. Оставалось немножко физически подтянуться — и реально был бы великим хоккеистом. Да и по человеческим качествам приятный. Компанейский, жизнерадостный.

— Главная звезда в той молодежке?

— Варламов, пожалуй. Вратарь с большой буквы. Сколько матчей вытаскивал! Да много было ярких ребят! Войнов, который вообще на три года младше. Зубарев, Буравчиков, Зубов, Кучерявенко, Рясенский, Анисимов, Бумагин. Четверка, погибшая с «Локомотивом»...

— Кто из Ярославля был в сборной?

— Аникеенко, Чурилов, Кирюхин и Васюнов. Мы одногодки, еще за юношеские сборные вместе играли, затем в молодежку попали. Все четверо — чудесные ребята. Добрые, общительные, простые. Их ждало большое будущее. Так горько, что они ушли.

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