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Сегодня, 15:34

Свищев призвал Федерацию хоккея России к диалогу с ИИХФ

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал ответ главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа на письмо молодежной сборной России.

15 февраля хоккеисты национальной команды России 2003-2005 годов рождения написали письмо в ИИХФ с просьбой рассмотреть вопрос возвращения на международные соревнования. Позже Тардиф назвал дело вратаря ЦСКА Ивана Федотова камнем преткновения в возвращении ФХР к международным турнирам.

«Вопрос достаточно нестандартный. Если имеется в виду ситуация с голкипером ЦСКА, то у клуба и у лиги есть четкая позиция, которая, по мнению, российской стороны не противоречит международным правилам. Поэтому если причина отстранение нашей команды в этом, то пусть так и напишут. Они же пишут, что в целях безопасности не могут допустить наших спортсменов до соревнований. Это опять отговорка. А если это некий призыв к действию нашей стороне, то давайте вступим в переговоры. Я считаю, что ФХР должна назвать свою позицию. Если это действительно является камнем преткновения для допуска наших спортсменов к соревнованиям. Но мне кажется, что это очередная отговорка, которая не имеет ничего общего к допуску наших ребят», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24. 13 февраля Международная федерация хоккея на льду вновь объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Свищев
Люк Тардиф
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