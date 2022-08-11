Этот чемпионат мира — худший в истории? Даже Канада неинтересна своим болельщикам

Турнир проходит без россиян и звездных игроков других стран, а от организаторов отказались привычные спонсоры.

Низкая посещаемость

Середина августа — непривычное время для большого международного хоккея. В НХЛ только в сентябре откроются тренировочные лагеря, в КХЛ зажигают на предсезонных турнирах. Но именно на конец лета ИИХФ назначила переигровку злосчастного МЧМ-2022. Зимний турнир превратился в фарс из-за безалаберности организаторов. Игроки уходили на карантин. «Заболевшим» командам безжалостно выписывали технические поражения. Неконтролируемые обстоятельства заставили ИИХФ закрыть МЧМ и перенести его на август.

Возобновленный турнир по известным причинам потерял российских звезд. Наша сборная, костяк которой составили бы таланты 2002 года, пропустит переигровку МЧМ. Его уже признают самым необычным в истории: проходит без претендентов на золото из России, отсутствуют яркие таланты из разных стран, а посещаемость сопоставима с предсезонными играми в КХЛ. И это в Канаде, где страна помешана на хоккее и любит турнир так, как никто другой в мире.

Юрай Слафковски, Шимон Немец, Шейн Райт — МЧМ потерял главных звезд поколения из-за прихоти клубов НХЛ, с которыми хоккеисты подписали контракты после драфтов. Почти каждая команда недосчиталась одного-двух (а некоторые — больше) важных игроков. Это сказалось на популярности турнира и вовлеченности аудитории. По данным Sportsnet, раньше матчи МЧМ в Канаде собирали от 6600 до 14 000 человек. Солидная посещаемость в сравнении с другими странами. В Европе фиксировали от 2000 до 7000 болельщиков. Нынешний турнир — печальное исключение из правил.

Матч между Канадой и Латвией собрал только 2779 зрителей. Статистика игр без участия хозяев еще печальнее. На шведов и швейцарцев пришли посмотреть 453 человека, а на немцев и австрийцев — 473. Меньше, чем на матчи завершившегося Sochi Hockey Open. Заокеанские коллеги шутили, что на европейских играх собирается больше скаутов, следящих за юными талантами, чем болельщиков. Неужели канадцы разлюбили хоккей и игры нейтральных сборных неинтересны местной публике?

Невозможно одной причиной объяснить полупустые трибуны. Первый отталкивающий фактор — завышенные цены на билеты. Посмотреть на матчи с участием Канады можно, заплатив от 120 долларов. На другие команды — от 48,5. На финал предлагают билеты за 209,5 доллара. Второй — бум секс-скандалов, захвативший канадский хоккей. Обвинения, в которых замешаны в том числе игроки молодежки-2018, влияют на интерес к турниру. Осудительная риторика правительства и общественных организаций отвлекает людей от хоккея.

Третий фактор — непривычное время проведения. В августе многие болельщики предпочитают просмотру матчей поездки на природу. Отсутствие России на турнире трактуется двояко. Болельщики разделились: одни разочарованы, что не увидят русских талантов, в особенности фаворита драфта-2023 Матвея Мичкова, другие не хотят делить с нашей страной турнир на годы вперед.

Швеция — Швейцария — 3:2. Фото Global Look Press

Убытки организаторов

Низкая посещаемость повлияет на доходы, собираемые Hockey Canada. Это скажется на программах, которые поддерживает федерация. Августовский МЧМ рискует стать убыточным для организаторов не только из-за провальных билетных продаж. Канадский хоккей сокрушают секс-скандалы. Репутационные проблемы объясняют отток спонсоров Hockey Canada, помогающих проводить МЧМ. Хозяева также лишились внятной рекламы турнира на крупных медиавещателях, в особенности на государственных.

Посмотревшие хотя бы один матч МЧМ могли обратить внимание на скупые борта арен. Из спонсоров — только швейцарская компания часов Tissot и приложение IIHF App. Остальное пространство заполнили стилизованным под логотип кленовым листом. Почему? Ответ на поверхности. Привычные спонсоры отказались сотрудничать с Hockey Canada из-за скандалов. Отвернулись сеть канадских закусочных Тим Хортонс, телекоммуникационная компания Telus, лидер розничной торговли Canadian Tire и Nike.

Молодежные турниры приносят Hockey Canada значительную часть годового дохода. Руководители привыкли срывать куш на лучших юниорах планеты. Помогали новогодний ажиотаж и приличная вовлеченность местной и приезжей аудитории. Августовский МЧМ проходит в нетипичных реалиях. Низкая посещаемость, отсутствие привычных партнеров и рекламных программ. Более того, организаторам придется возместить часть спонсорских контрактов, заключенных под зимний МЧМ. Все это снижает общие доходы от традиционно самого прибыльного соревнования для Hockey Canada.

Фарса в августовском МЧМ не меньше, чем в прерванном зимнем. Понимая потери организаторов, ИИХФ наградила Канаду правом проведения МЧМ-2023, который отняли у Новосибирска и Омска. Третий турнир подряд пройдет в Стране кленового листа. Два предыдущих сопровождались организаторскими провалами. Полупустые трибуны и низкий интерес даже к играм канадской сборной. Однако ИИХФ и президент Люк Тардиф, тянущий международный хоккей ко дну, снисходительно относятся к канадской стороне, закрывая глаза на просчеты. Такая политика не повысит популярность нашей любимой игры. Тардиф у власти практически год, но положительными решениями французу пока хвастаться рано. Послевкусие от времени на троне остается такое же горькое, как и от нынешнего МЧМ.