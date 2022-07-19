Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:15

«Фейеноорд» подпишет звезду «Динамо», «Рубин» продал защитника во Францию, Дзюбы не будет в «Нефтчи»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фабиан Бальбуэна стал игроком «Коринтианса».
Фото ФК «Коринтианс»
Монтассар Тальби стал игроком «Лорьяна».
Фото ФК «Лорьян»
1/3
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.
Артем Дзюба и&nbsp;Леонид Слуцкий. «Ибрагимович понял, что ему нечего ловить, — и ушел с поля». Как Дзюба играл у Слуцкого в сборной

Дзюба не интересен «Нефтчи»

Руководитель отдела СМИ и коммуникаций «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев опроверг информацию о том, что клуб следит за нападающим Артемом Дзюбой.

«Интересуется ли «Нефтчи» Дзюбой? Нет, это не так. Это все слухи», — цитирует Аллахвердиева «РБ Спорт».

До этого сообщалось, что россиянин может подписать соглашение с клубом из Азербайджана. Отмечалось, что форвард отправился в Баку для участия в переговорах. Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в шесть миллионов евро, но после истечения контракта с «Зенитом» Артем находится в статусе свободного агента.

Артем Дзюба. Агент Слуцкого ищет Дзюбе новый клуб. Он продавал Чалова в Англию и помог Хвиче перейти в «Наполи»

Шиманьски близок к уходу из «Динамо»

По информации журналиста Томаша Володарчика, полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски перейдет в «Фейеноорд». Голландцы готовы взять футболиста в аренду с правом выкупа. На данный момент стороны ведут интенсивные переговоры. Соглашение должно быть достигнуто в ближайшее время.

По информации «СЭ», с согласия «Динамо» 23-летний поляк поддерживает форму в «Легии». В прошедшем сезоне РПЛ хавбек провел 27 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.

Славиша Йоканович. Что Йоканович поменял после Шварца? Кто заменит Шиманьски? Тюкавин вытеснит Смолова? Инсайды «СЭ»

«Лорьян» подписал защитника «Рубина»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби стал игроком «Лорьяна». Как сообщает пресс-служба российского клуба, это полноценный трансфер 24-летнего футболиста. Контракт игрока с казанцами действовал до 2025 года.

До этого тунисец выступал за «Беневенто», «Ризеспор» и «Эсперанс». В минувшем сезоне РПЛ Тальби принял участие в 25 матчах и не отметился результативными действиями.

Монтассар Тальби стал игроком «Лорьяна». Фото ФК «Лорьян»
Монтассар Тальби стал игроком «Лорьяна».
ФК «Лорьян»

«Сантос» не подпишет Фернандеса

Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду опроверг договоренности о соглашении с «Сантосом».

«Марио переходит в «Сантос»? Нет», — передает слова агента Sport24. До этого сообщалось, что переговоры россиянина с бразильцами находятся в продвинутой стадии.

Нынешний контракт Фернандеса с ЦСКА был приостановлен на неопределенный срок по семейным обстоятельствам. Transfermarkt оценивает латераля в восемь миллионов евро. В минувшем сезоне РПЛ 31-летний игрок принял участие в 28 матчах и забил три мяча.

Денис Давыдов, Гамид Агаларов и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: Агаларов снова в РПЛ, Давыдов — тоже, Дзюба без клуба

Бальбуэна — в «Коринтиансе»

Защитник Фабиан Бальбуэна стал игроком «Коринтианса». 30-летний футболист подписал соглашение на один год. Ранее парагваец приостановил контракт с бело-голубыми до 2023 года, воспользовавшись новым правилом ФИФА. Бальбуэна выступал за «Динамо» с 2021 года. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл 27 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

Фабиан Бальбуэна стал игроком «Коринтианса». Фото ФК «Коринтианс»
Фабиан Бальбуэна стал игроком «Коринтианса».
ФК «Коринтианс»

«Рубин» ведет Набиуллина

По информации «СЭ», защитником Эльмиром Набиуллиным интересуются «Рубин», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Краснодар». Вариант с трансфером в казанский клуб является приоритетным. Набиуллин уже играл за «Рубин» с 2014 по 2017 годы.

17 июля латераль расторг соглашение с «Химками». Ранее россиянин также выступал за «Сочи» и «Зенит». Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 900 тысяч евро.

Артем Дзюба
Марио Фернандес
Себастьян Шиманьски
Эльмир Набиуллин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Коринтианс
ФК Лорьян
ФК Нефтчи
ФК Рубин (Казань)
ФК Сантос
ФК Фейеноорд
ФК ЦСКА (Москва)
Фабиан Бальбуэна
Монтассар Тальби
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
Все встало на свои места: так вот почему русская фигуристка сменила гражданство и уехала в Канаду
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Президент «Гуарани» подтвердил, что Роберто Фернандес перейдет в «Динамо»
Представители защитника «Краснодара» Кайо рассказали, когда футболист вернется в строй
Источник: Шиманьски близок к переходу в «Фейеноорд» из «Динамо»
Варела: «Я остаюсь в «Динамо». Готов отыграть здесь весь сезон!»
Агент защитника «Риу Аве» Савио заявил, что переезд в РПЛ возможен не раньше зимы
Агент Слуцкого ищет Дзюбе новый клуб. Он продавал Чалова в Англию и помог Хвиче перейти в «Наполи»
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
«Ибрагимович понял, что ему нечего ловить, — и ушел с поля». Как Дзюба играл у Слуцкого в сборной
Гаджи Гаджиев: «Если у Дзюбы есть еще стремление поиграть на хорошем уровне, то в Азербайджане с этим сложновато»
Петржела: «Если Дзюба действительно уедет в Азербайджан, мне будет его жалко»
Колосков — о будущем Дзюбы: «Доигрывать карьеру надо в США или Саудовской Аравии»
Агент Слуцкого ищет Дзюбе новый клуб. Он продавал Чалова в Англию и помог Хвиче перейти в «Наполи»
Агент Абрамов: «Переезд Дзюбы в Азербайджан — это плевок в Санкт-Петербург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА усилится хавбеком из Чили, «Зенит» не отпускает Вендела, Оздоев выбирает между «Уралом» и «Торпедо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости