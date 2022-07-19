«Фейеноорд» подпишет звезду «Динамо», «Рубин» продал защитника во Францию, Дзюбы не будет в «Нефтчи»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Дзюба не интересен «Нефтчи»

Руководитель отдела СМИ и коммуникаций «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев опроверг информацию о том, что клуб следит за нападающим Артемом Дзюбой.

«Интересуется ли «Нефтчи» Дзюбой? Нет, это не так. Это все слухи», — цитирует Аллахвердиева «РБ Спорт».

До этого сообщалось, что россиянин может подписать соглашение с клубом из Азербайджана. Отмечалось, что форвард отправился в Баку для участия в переговорах. Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в шесть миллионов евро, но после истечения контракта с «Зенитом» Артем находится в статусе свободного агента.

Шиманьски близок к уходу из «Динамо»

По информации журналиста Томаша Володарчика, полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски перейдет в «Фейеноорд». Голландцы готовы взять футболиста в аренду с правом выкупа. На данный момент стороны ведут интенсивные переговоры. Соглашение должно быть достигнуто в ближайшее время.

По информации «СЭ», с согласия «Динамо» 23-летний поляк поддерживает форму в «Легии». В прошедшем сезоне РПЛ хавбек провел 27 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.

«Лорьян» подписал защитника «Рубина»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби стал игроком «Лорьяна». Как сообщает пресс-служба российского клуба, это полноценный трансфер 24-летнего футболиста. Контракт игрока с казанцами действовал до 2025 года.

До этого тунисец выступал за «Беневенто», «Ризеспор» и «Эсперанс». В минувшем сезоне РПЛ Тальби принял участие в 25 матчах и не отметился результативными действиями.

Монтассар Тальби стал игроком «Лорьяна». ФК «Лорьян»

«Сантос» не подпишет Фернандеса

Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду опроверг договоренности о соглашении с «Сантосом».

«Марио переходит в «Сантос»? Нет», — передает слова агента Sport24. До этого сообщалось, что переговоры россиянина с бразильцами находятся в продвинутой стадии.

Нынешний контракт Фернандеса с ЦСКА был приостановлен на неопределенный срок по семейным обстоятельствам. Transfermarkt оценивает латераля в восемь миллионов евро. В минувшем сезоне РПЛ 31-летний игрок принял участие в 28 матчах и забил три мяча.

Бальбуэна — в «Коринтиансе»

Защитник Фабиан Бальбуэна стал игроком «Коринтианса». 30-летний футболист подписал соглашение на один год. Ранее парагваец приостановил контракт с бело-голубыми до 2023 года, воспользовавшись новым правилом ФИФА. Бальбуэна выступал за «Динамо» с 2021 года. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл 27 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

Фабиан Бальбуэна стал игроком «Коринтианса». ФК «Коринтианс»

«Рубин» ведет Набиуллина

По информации «СЭ», защитником Эльмиром Набиуллиным интересуются «Рубин», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Краснодар». Вариант с трансфером в казанский клуб является приоритетным. Набиуллин уже играл за «Рубин» с 2014 по 2017 годы.

17 июля латераль расторг соглашение с «Химками». Ранее россиянин также выступал за «Сочи» и «Зенит». Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 900 тысяч евро.