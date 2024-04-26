Президент РФС Дюков рассказал, будет ли избираться на новый срок

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, будет ли он избираться на новый срок главы организации.

«Есть еще время. Работа в РФС для меня интересна и важна. Я участвовал в разработке развития стратегии-2030, РФС запустил большое количество проектов. Сейчас не хотелось бы делать каких-то заявлений», — сказал Дюков.

В 2021 году Дюков был единогласно переизбран на новый 4-летний срок. Он возглавляет РФС с февраля 2019-го.