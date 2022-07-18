Агент Слуцкого ищет Дзюбе новый клуб. Он продавал Чалова в Англию и помог Хвиче перейти в «Наполи»

Прямо сейчас Артем находится в Баку.

Появление Артема Дзюбы в Казани вызвало много вопросов, главный из которых: зачем бывшему форварду «Зенита» и недавнему лидеру, а также капитану сборной России команда ФНЛ?

В «Рубине» сразу объявили: нападающий приехал поддерживать форму и о контракте речи не идет. Но также, по данным «СЭ», в Казани Дзюбе помогут в поиске нового клуба. Этим будет заниматься агент Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле.

Сценарий, при котором Дзюба останется в «Рубине», в клубе не обсуждается. В воскресенье Слуцкий сообщил, что даже не разговаривал об этом с Артемом. И предположил — через неделю форвард покинет Казань.

Почему Дзюба приехал именно в «Рубин»?

Перед трансфером в новый клуб игроку необходимо набрать форму и войти в тренировочный ритм. Простой в несколько месяцев может плохо сказаться на состоянии, особенно если у игрока есть цель — поиграть в Европе.

Помочь с тренировками в команде согласился Слуцкий, который по-дружески включил Дзюбу в подготовительный процесс «Рубина». С первого дня Артем работал в общей группе, участвовал в двусторонках и тренировался на общих правах вместе с игроками на контракте.

Артем Дзюба на тренировке «Рубина». ФК «Рубин»

В целом понятно, почему для поддержания формы Дзюба приехал именно в «Рубин». Вернуться в «Зенит» невозможно. Московские клубы тоже не приняли бы Артема. А со Слуцким Дзюба дружит и постоянно на связи. К тому же для тренера подобная практика вполне привычна: он разрешал Евгению Башкирову восстанавливаться от травмы в Казани и принимал в «Рубине» Александра Ташаева. Обычная поддержка игроков, с которыми у тренера хорошие отношения.

Дзюба работает с командой Слуцкого уже пять дней, но на игре с «Родиной» его не было на стадионе. По данным «СЭ», Артем уехал из Казани, так как тренировок не было ни в день матча, ни в понедельник — у команды выходной. Это еще один показатель того, что Дзюбы в «Рубине» не будет. Футболисту клуб интересен только в качестве шанса поддерживать форму, а если занятий нет, ему в «Рубине» и городе делать нечего.

По информации «СЭ», сейчас футболист находится в Баку, где может провести переговоры с «Нефтчи» и «Карабахом».

Кто такой агент Эмиле: договаривался по Чалову в Англии и отправлял в «Базель», представляет интересы Эль-Ненни из «Арсенала»

Почему Дзюба вообще обратился к Эмиле? Опять же, все очевидно: Артем доверяет Слуцкому, поэтому готов сотрудничать и с его агентом, у которого есть опыт проведения европейских трансферов.

Эмиле занимался продажей защитника «Рубина» Карла Старфельта в «Селтик», привозил в Казань из МЛС Хван Ин Бома. По данным «СЭ», в прошлом году «Рубин» давал Эмиле авторизацию на переговоры по трансферу Кварацхелии. Говорят, не без его участия случился и трансфер Хвичи в «Наполи».

В списке клиентов уже есть российский форвард — Федор Чалов. Два года назад агент пытался трудоустроить форварда в АПЛ: «Кристал Пэлас» давал 25 миллионов фунтов, но ЦСКА отказался. Этой зимой агент нашел Чалову вариант с арендой в «Базель».

Дзюбу в это трансферное окно часто связывают с переходом в турецкие клубы, и Эмиле на этом рынке тоже заметен. Летом он организовал переход Махмуда Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в «Трабзонспор», а зимой отправлял игрока в аренду в «Истанбул». Самый статусный клиент Эмиле — хавбек «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, который недавно подписал с лондонским клубом новый контракт.

Дзюба не любит российских агентов и называет их злом. Поэтому сотрудничал даже с агентом Роналду

Показательно, что после ухода из «Зенита» Дзюба пытался найти новую команду самостоятельно, так как у самого игрока исключительно негативные эмоции от работы с российскими агентами. О чем он неоднократно говорил.

После ЧМ-2018 Дзюба хотел уехать в Европу и сотрудничал с агентом Аланом Агузаровым — в итоге футболист остался в РПЛ и сокрушался в интервью «СЭ»: «После этого [срыва трансфера в Англию] я уверен, что в России нет хороших агентов, которые действительно могут помочь тебе сделать что-то в Европе. На российском рынке еще могут порешать, а на европейском — без шансов. Когда наступил день «Х», люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли».

Досталось и Олегу Артемову, с которым у Дзюбы тоже были контакты. И даже Герману Ткаченко: «К сожалению, у нас в России так часто с агентами бывает. Когда у тебя все хорошо и ты в фаворе, они тебе всячески помогают. На всем готовеньком. А когда проблемы — исчезают моментально. Спросите об этом у любого футболиста. Трубки перестают брать и так далее. Так произошло и в моем случае. После чего перестал с ними общаться».

Артем Дзюба на тренировке «Рубина». ФК «Рубин»

Даже в мае, когда Дзюба покидал «Зенит», Артем снова говорил об агентах. Хотя обстановка не очень располагала: в своем подкасте о кино и сериале Дзюбу вдруг прорвало на больную тему.

«Да, агент был, и не один. И это была болезненная тема для меня. Агентский мир не любит меня, потому что я — правдоруб. А у них свое болото, а они там уселись. Когда у тебя все хорошо — они с тобой: «Да я за тебя!» А когда проблемы, и они нужны, чтобы они помогли, их нет. Они все говорят, что ты их брат, друг. А по факту, когда у него в этом клубе 10 игроков, из-за одного Дзюбы [ругаться не будут], какой бы он ни был — плохой или хороший, прав или нет. Мне хотелось бы, чтобы ты был за меня, даже если я не прав. Ну помоги мне тогда уйти куда-то! А они — нет. А если все хорошо, тогда они говорят: «Я тебе сейчас найду [команду]!» Но это так не работает», — рассуждал Артем.

Неудивительно, что после окончания контракта с «Зенитом» Дзюба не обращался к их помощи и сначала пытался найти команду сам, а теперь будет действовать через Эмиле.

Кстати, опыт взаимодействия с зарубежным агентством у Артема тоже был. Весной 2019-го он обращался к компании Жорже Мендеша, который работает с Криштиану Роналду.

Никакого трансфера в Великобританию в итоге не случилось, а позже бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказывал, как по разговору с Мендешем понял, что особого интереса к Дзюбе у него и не было: «Нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу. Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?» Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?» Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!» — объяснял Васильев «СЭ».

Похоже, Эмиле и его агентство — один из последних шансов Дзюбы уехать из России. Если не получится и сейчас, форварду уже вряд ли кто-то поможет.