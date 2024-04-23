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Сегодня, 11:51

В «Интере» сообщили, что договорились о двух летних трансферах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио анонсировал два летних трансфера в команду.

«Мы уже почти подписали двоих футболистов на следующий сезон», — приводит слова Аузилио инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, речь идет о форварде «Порту» Мехди Тареми и полузащитнике «Наполи» Петре Зелиньски. Контракты обоих футболистов с нынешними клубами истекают летом, поэтому они могут бесплатно присоединиться к «Интеру» в статусе свободных агентов.

«Интер» 22 апреля обыграл «Милан» (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии и досрочно стал чемпионом страны в сезоне-2023/24.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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«Милан» уволит Стефано Пиоли в конце сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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28.04 00:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
28.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
28.04 00:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
28.04 00:00
Фрозиноне – Салернитана
 - : -
28.04 00:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
28.04 00:00
Интер – Торино
 - : -
28.04 00:00
Ювентус – Милан
 - : -
28.04 00:00
Лацио – Верона
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Интер

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Душан Влахович

Ювентус

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Виктор Осимхен

Наполи

 13
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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

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Оливье Жиру

Милан

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
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Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

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Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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