В «Интере» сообщили, что договорились о двух летних трансферах
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио анонсировал два летних трансфера в команду.
«Мы уже почти подписали двоих футболистов на следующий сезон», — приводит слова Аузилио инсайдер Фабрицио Романо.
По информации Романо, речь идет о форварде «Порту» Мехди Тареми и полузащитнике «Наполи» Петре Зелиньски. Контракты обоих футболистов с нынешними клубами истекают летом, поэтому они могут бесплатно присоединиться к «Интеру» в статусе свободных агентов.
«Интер» 22 апреля обыграл «Милан» (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии и досрочно стал чемпионом страны в сезоне-2023/24.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64-39
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|33
|16
|8
|9
|58-39
|56
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|33
|4
|17
|12
|31-49
|29
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|00:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|28.04
|00:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|28.04
|00:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|28.04
|00:00
|
Фрозиноне – Салернитана
|- : -
|28.04
|00:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|28.04
|00:00
|
Интер – Торино
|- : -
|28.04
|00:00
|
Ювентус – Милан
|- : -
|28.04
|00:00
|
Лацио – Верона
|- : -
|28.04
|00:00
|
Лечче – Монца
|- : -
|28.04
|00:00
|
Наполи – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11
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