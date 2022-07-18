На Набиуллина претендуют «Краснодар», «Нижний», «Торпедо» и «Рубин»

По информации «СЭ», бывшим защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным интересуется «Рубин», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Краснодар». Вариант с переходом в казанский клуб является приоритетным.

17 июля защитник Набиуллин и «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин был отстранен от работы с первой командой подмосковного клуба.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Химки» во всех турнирах.