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Сегодня, 12:13

На Набиуллина претендуют «Краснодар», «Нижний», «Торпедо» и «Рубин»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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По информации «СЭ», бывшим защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным интересуется «Рубин», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Краснодар». Вариант с переходом в казанский клуб является приоритетным.

17 июля защитник Набиуллин и «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин был отстранен от работы с первой командой подмосковного клуба.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Химки» во всех турнирах.

Эльмир Набиуллин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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