Дзюба продлил контракт с «Локо» — может доиграть аж до 2025-го. Хватит ли Артему мотивации?
«Локомотив» продлил контракт с Артемом Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации договора еще на год. Финансовая сторона сделки неизвестна (хотя ходят слухи о полутора миллионах евро в год), потому обсуждать нам остается исключительно спортивную составляющую.
Итак, всего за несколько месяцев Дзюба перевернул отношение к себе футбольной аудитории. Воинство вечных хейтеров все еще на месте, зато большинство из тех умеренных скептиков, кто считал, что Артему пора на пенсию или на заработки в третьесортный чемпионат (в том числе автор этих строк), — поменяли мнение. Сейчас очевидно, что в свои 34 Дзюба по меркам РПЛ в полнейшем порядке.
И дело ведь не только в голах, хотя второе место после Малкома по числу забитых мячей на весеннем отрезке (8) плюс четыре результативные передачи всего за девять матчей — это очень круто даже по меркам праймового Дзюбы. Просто вдумайтесь — Артем в этом сезоне нанес 17 ударов по воротам, 11 раз попал в створ и забил 8 мячей. Это вообще законно?
Пока от подписания Дзюбы «Локомотив» получает одни дивиденды — на поле Артем делает результат, а в раздевалке сплачивает весьма юный коллектив, формируя здоровый баланс опыта и молодости.
«Мы изначально, когда подписали контракт, с ним все проговорили, — рассказывал «СЭ» тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. — Думаю, для нас все было понятно изначально. Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Мы со своей стороны — и коллектив, и ребята — всецело работаем вместе для достижения командного результата».
Риски в связи с продлением Дзюбы все же есть. Все мы знаем, что Артем показывает лучшую игру, когда заряжен, голоден и желает доказать что-то окружающим и себе в первую очередь. Таким он вернулся после провала в Турции, когда многие успели его списать в утиль. Сохранит ли он этот голод после продления контракта?
«Дзюбе нельзя давать долгосрочный контракт. Дай ему таковой, даже больше года — возникнут проблемы. Дзюба тоже не машина, не робот. Все равно, подписав контракт на два-три года, ты где-то успокаиваешься», — говорил «СЭ» Владимир Быстров. С ним сложно не согласиться — трудно поддерживать в себе тот же уровень мотивации, когда знаешь, что завтра и послезавтра в финансовом плане в жизни все будет в шоколаде. Но, во-первых, Дзюбе дали контракт не на три года, а по факту пока продлили лишь на сезон. Во-вторых, Артем должен знать, что после первой же сухой серии на него обрушатся все те, кто только и ждет его промашки. А таких немало.
И тут перед Дзюбой вырастает конкретная мотивация — доказывать, что он еще годами может оставаться в списке лучших форвардов чемпионата, несмотря на цифры в паспорте. Этим летом Артему стукнет 35, но того же 1988 года рождения Левандовски из «Барселоны», Тадич из «Аякса» или Алексис Санчес из «Марселя». Понятно, уровень другой, но в нынешней РПЛ Дзюба вполне может еще играть и забивать в промышленных масштабах.
Доказать всем, что он может быть на гребне хоть до 40 лет, — это ли не мотивация для нападающего, который никак не может утолить свой футбольный голод?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9