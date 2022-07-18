Защитник «Динамо» Бальбуэна перешел в бразильский «Коринтианс»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна вернулся в «Коринтианс», сообщает сайт бразильского клуба.

30-летний парагваец заключил с бразильской командой соглашение на год.

10 июля московский клуб объявил о том, что Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23. По данным «СЭ», на решение повлияла супруга футболиста.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.