«Ибрагимович понял, что ему нечего ловить, — и ушел с поля». Как Дзюба играл у Слуцкого в сборной

Форвард проходил сбор в «Рубине».

Подготовку к новому сезону 33-летний нападающий Артем Дзюба, который по-прежнему в поисках клуба после ухода из «Зенита», начал в расположении «Рубина». Форвард набирал форму вместе с командой Леонида Слуцкого, а сегодня, по данным «СЭ», отправился в Баку на переговоры с одним из местных клубов.

«СЭ» вспоминает совместный период работы Дзюбы и Слуцкого в сборной России.

«Если Ибрагимович захочет — могу передать ему майку»

После домашнего поражения от Австрии (0:1) в матче отборочного турнира Euro-2016 Фабио Капелло покинул пост главного тренера сборной России. Его место занял Леонид Слуцкий, которому предстояло решить сложнейшую задачу — пробиться в финальный турнир чемпионата Европы, заняв второе место в нашей группе.

После 6 туров расклад был таким: Австрия — 16 очков, Швеция — 12, Россия — 8.

В первой же игре россиянам под руководством нового тренера нужно было во что бы то ни стало побеждать прямых конкурентов — шведов. Миссия оказалась выполнимой во многом благодаря Артему Дзюбе. Именно на него сделал ставку Слуцкий в центре нападения. Слева играл Олег Шатов, справа — Александр Кокорин.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Накануне игры некоторые специалисты предвкушали заочную дуэль Дзюбы и Златана Ибрагимовича.

Дело в том, что перед гостевым матчем со шведами в октябре 2014 года Артем пошутил: «Особенно жду этой встречи. Ибрагимович ждет мою майку, а я — его».

На поле обмен, однако, не состоялся — у Златана тогда побаливала пятка, и ту встречу он пропустил.

Это дало повод корреспонденту «СЭ» поинтересоваться у форварда «Зенита» накануне второй игры со скандинавами:

— Подготовили на этот раз маечку для обмена с Ибрагимовичем?

— Это пройденная история. Год назад Ибрагимович передал мне футболку через Кима Чельстрема.

— А вы ему?

— Он не просил. Но если захочет — могу передать.

Федун: «Дзюба, надо же, попал в ворота!»

Не передал. Ибрагимович получил повреждение и был заменен в перерыве. А Дзюба провел один из лучших своих матчей в составе национальной команды.

«На Дзюбе в тот вечер строилось очень многое — пусть он порой и затягивал с принятием решений, но здорово цеплялся за мяч, делал скидки, удобно разбрасывал пасы партнерам и бежал толкаться в штрафную, — писал обозреватель «СЭ». — Так зачиналось немало хороших атак, и главный тренер шведов Эрик Хамрен, не слишком вдававшийся в детали, тем не менее дважды подчеркнул, что его команда не справилась именно с Дзюбой и тот сделал даже больше, чем объективно мог. Кстати, не факт, что Хамрен вообще готовил свою команду к Артему в составе: у Капелло он вышел бы едва ли».

На 38-й минуте нам удалась блестящая комбинация. Кокорин оставил не у дел двух соперников на правом фланге, подключил к атаке Смольникова. Защитник отдал передачу Широкову, который вернул ему мяч, выполнив великолепный пас пяткой. Смольников, стянув на себя защитника и голкипера, в падении умудрился вывести на ударную позицию Дзюбу. Артем бил практически по пустым воротам и не оплошал — 1:0.

— Моему голу предшествовала очень хорошая комбинация. Потрясающий пас Широкова, да и Смольников молодец. Перед моим ударом на газон лег швед, и я думал, как бы в него не попасть. Волновался, когда летел мяч, но, слава богу, попал, — сказал Дзюба в смешанной зоне. — Поле было тяжеловатым, с 60-й минуты стало сводить ноги. Ибрагимович? Он в первом тайме понял, что ловить нечего, — и ушел. В конце нам пришлось тяжело, спасибо Акинфееву. Он творил чудеса, настоящий лев.

Артем Дзюба в матче со сборной Португалии. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Леонид Федун, присутствовавший на игре (матч проходил на «Открытие Арене»), не упустил возможность поддеть бывшего игрока своего клуба, отношения с которым у него, мягко говоря, не сложились:

— Первый тайм очень понравился. Второй не так, но снова спасибо Акинфееву, — сказал Федун. — Гениальная передача Широкова! И Дзюба, надо же, попал в ворота! Теперь нужно побеждать Лихтенштейн, а Австрия должна забрать очки у шведов. И все будет нормально.

Отдельных слов за тот поединок заслуживал и Кокорин. До перерыва практически все опасные атаки сборной России были так или иначе связаны с фигурой динамовца: Александр постоянно нагнетал давление по своему правому флангу, использовал резкие рывки и дриблинг, делал острые и точные обостряющие передачи в штрафную соперника. И даже если не был непосредственно задействован в розыгрыше мяча, держал оборону соперника в напряжении своими перемещениями. После перерыва Кокорин в основном играл в отрыв — сначала с акцентом на фланг, затем как центрфорвард. В итоге он нанес в сборной России больше всех ударов по воротам — пять.

После второго матча сборной под руководством Слуцкого Дзюба получил прозвище Князь Лихтенштейна. Нападающий «Зенита» оформил покер в игре с футбольным «карликом» (7:0). В параллельной встрече шведы крупно уступили австрийцам (1:4), что позволило нам выйти на второе место.

— После игры вы забрали мяч. Что будете с ним делать? — спросили счастливого Дзюбу.

— Оставил себе. Все-таки не каждый раз удается забить четыре мяча за сборную. Я, конечно, понимаю, что это Лихтенштейн. Но не все забивают Лихтенштейну четыре гола.

— Качайте его! — бросил проходящий мимо Роман Широков.

— Спасибо, Роман, — ответил Дзюба.

— Роман, а вы остановитесь на пару вопросов?

— Да ну вы что! У вас же спикер такой сумасшедший, — парировал полузащитник.

— Роман не только любит поболтать, любит еще и пяточкой сыграть. Вообще здорово, когда есть такие гениальные футболисты, которые могут сыграть неординарно, — Дзюба сделал реверанс в адрес креативного полузащитника.

— Когда вы получили один из первых вызовов в сборную, Кержаков вас подкалывал: «Попробуй догони!» Теперь у вас уже семь голов в десяти матчах.

— Я ж говорил, я за ним иду. Он не верил, а я иду. Я говорил ребятам, что Лихтенштейн — моя команда. Нам бы еще в группу Сан-Марино, Мальту — тогда точно Кержакова догнал бы.

Матч с Молдавией дался нам очень непросто. Тем не менее были добыты важнейшие три очка (2:1) благодаря голам Игнашевича и Дзюбы (Артем еще отметился и результативной передачей).

Победа над Черногорией (2:0, отличились Кузьмин и Кокорин) вывела нас на чемпионат Европы. Миссия Слуцкого оказалась выполнимой: 12 очков в четырех играх!

— Слуцкий покорил меня своим отношением, индивидуальным подходом к каждому, — признался Дзюба в одном из интервью. — Главный тренер подобрал к каждому игроку свой ключик. Со всеми общается, очень веселый, с прекрасным чувством юмора. И в то же время требовательный, постоянно подсказывает на поле. С ним интересно общаться и узнавать что-то новенькое.

— И каков же ключик к вам?

— Не буду говорить, чтобы не было легко каждому (улыбается). Мы с ним быстро поладили, хотя до этого вообще не были знакомы.

Лучший по числу единоборств

Во всех трех играх группового турнира Euro-2016 Cлуцкий использовал в атаке трио «КоСмоДзю»: Кокорин — Смолов — Дзюба. Артему отводилась роль центрфорварда.

Главным героем матча с англичанами стал Василий Березуцкий, сравнявший счет уже в компенсированное время — 1:1. Впрочем, и Дзюба, безусловно, может занести ту игру себе в актив.

Форвард «Зенита» качественно цеплялся за мячи, однажды здорово скинув под удар Смолову.

Любопытны рассуждения Игоря Шалимова — на тот момент главного тренера «Краснодара»:

— Ошибочно считать, что мы играли в три форварда. При потере мяча активно не оборонялся только Артем Дзюба (он располагался ближе к двум центральным защитникам соперника, тем самым давая адрес партнерам при отборе мяча — правда, быстрых атак мы практически не увидели), а Александр Кокорин и Федор Смолов очень быстро садились назад за своими крайними защитниками при потере мяча. Они играли с ними почти персонально. Мы действовали по схеме 4-4-1-1, где наши крайние форварды были одновременно и крайними защитниками. Это немного необычно — не только в плане функций и объема работы Кокорина и Смолова. У болельщиков как-то закрепилось мнение, что эти ребята к футболу относятся не очень серьезно, занимаются ерундой... Впрочем, про Смолова после этого сезона отзывы были только положительные, все-таки Федя стал лучшим бомбардиром, да и выступал на другой позиции. А тут оба доказали, что они не просто серьезные профессионалы, они выдали новое качество — чрезвычайную выносливость.

— Нормальный результат, — заметил в свою очередь Дзюба. — Мы хотели выиграть, но исходя из того, как складывались события в матче, в котором мы отыгрались на 92-й минуте, — это, конечно, дорогого стоит. Считаю, что начало первого тайма было нервозное, англичане «поддушили». Но думаю, что играли мы хорошо, во втором тайме вообще мяч положили спокойно. В обороне действовали организованно, грамотно, практически не давали создавать явные голевые моменты. Плюс Игорь Акинфеев пару раз вытащил очень сложные мячи. В атаке можем прибавлять, еще процентов 20-30, потому что не все получалось с выходом из обороны. В этом вижу потенциал для роста нашей команды.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

По итогам всех матчей 1-го круга Дзюба стал лидером турнира по количеству единоборств, в которые он вступил, — 47, из которых выиграл 22 (46,81 %).

Словакам, увы, мы уступили (1:2), но к Дзюбе претензий по той игре почти не было.

«Вновь в борьбе был прекрасен Дзюба. В Артеме проклюнулся дриблер. Именно активность и нестандартные действия Дзюбы позволяли России постепенно нагнетать напряжение у словацких ворот», — писал обозреватель «СЭ».

На 28-й минуте Дзюба выступил в роли плеймейкера, протащил мяч и отдал Смолову. Федор пробил рядом со штангой. А в самой концовке, когда россияне прижали словаков, удар Дзюбы из пределов штрафной пришелся в защитника.

— Самым активным у нас был Дзюба, — заметил после матча экс-игрок сборной России и «Челси» Алексей Смертин. — Вот пример для подражания. Если остальные вспыхивали фрагментарно, то Артем бился весь матч. Понравилась его настойчивость, колоссальное желание. Но в одиночку команду не вытащить.

«Кокорин — большой талант, но по сути своей не спортсмен...»

Последний матч в группе — с Уэльсом — всем нам лучше забыть как страшный сон. Это была одна из самых провальных игр в истории сборной России. 0:3 и полная безнадега...

Выступавший во время турнира экспертом «СЭ» тренер Ринат Билялетдинов заявил, что Слуцкий в целом ошибся с конфигурацией игры в атаке.

«Практика показала, что не оправдала себя ставка и на трио Кокорин — Дзюба — Смолов. Желая разместить всех троих на поле, Слуцкий использовал двух из них не на самых сильных позициях. Да, Смолов играл в «Краснодаре» фланговым нападающим, но все мы знаем — гораздо ценнее он в центре. То же самое касается и Кокорина, который опасен в штрафной, а не вдали от нее, выполняя роль диспетчера или отрабатывая в обороне. Самостоятельно ли Слуцкий принимал кадровые решения? Или учитывал различные пожелания «общественности»? Ответ мы, скорее всего, не получим. Зато можно точно сказать, в чем преимущества иностранного тренера: он не читает по утрам советских газет, не слушает радио и по телефону предпочитает общаться только с родными».

Больше всех из этого трио досталось Кокорину, который ничего не показал на чемпионате Европы. Форварду «Динамо» приводили в пример Дзюбу.

Артем Дзюба. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Все больше складывается ощущение, что Кокорин — большой талант, но по сути своей не спортсмен, — писал обозреватель «СЭ». — В нем нет злости, он, похоже, не способен завестись, как тот же Дзюба, включиться на полную, что называется, взять и порвать. Как, например, делал даже в немолодые годы, после тюрьмы, Эдуард Стрельцов, когда его подло били по ногам».

— Кокорин думает: хочу — побежал, не хочу — не рванул, — говорил в те дни известный футбольный функционер, агент Константин Сарсания. — В Европе так нельзя! Если ты фланговый игрок, то должен включать максимальные скорости. И не один раз за игру!

Слуцкий: «При определенных обстоятельствах Дзюба мог бы играть в большом европейском клубе»

За три матча на турнире Дзюба получил от нашего издания оценку 5,5.

«Обидно, что не забил, — на один-то гол наиграл. Поражал объемами работы и борьбы (свыше 80 единоборств с Англией и Словакией) в первых двух матчах, но против Уэльса сдулся вместе со всей командой. Тем не менее зацепился за единственный голевой шанс после дальнего паса Акинфеева — Хеннесси выручил. Страдал от отсутствия доставки мяча, сам старался идти в обводку и отдавать умные передачи, как Смолову со словаками. Был одним из тех, кто создавал превосходную атмосферу. Но за шутки не начисляют очков».

Сразу после Euro Слуцкий дал обстоятельное интервью Sports.ru. Его попросили назвать трех лучших игроков составе сборной России.

— Давайте так: я назову игроков, к которым у меня меньшее количество претензий. Акинфеев. Вася Березуцкий. Игнашевич. Дзюба.

— Три футболиста этой сборной России, которые могли бы играть в большом европейском клубе?

— Мы говорим про сегодняшний день (июль 2016 года)? Акинфеев. Дзагоев (хавбек ЦСКА пропустил Euro из-за травмы. — Прим. «СЭ»). Шатов. Дзюба — при определенных обстоятельствах.