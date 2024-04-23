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Сегодня, 15:03

«Ростов» выкупил Сако у «Арды». Контракт рассчитан до конца сезона-2026/27

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Умар Сако.
Фото ФК «Ростов»

Как стало известно «СЭ», «Ростов» выкупил защитника Умара Сако у болгарской «Арды». Контракт 27-летнего ивуарийца рассчитан до конца сезона-2026/27.

Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года на правах арендного соглашения. Всего за клуб он провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сако в 800 тысяч евро.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Умар Сако
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1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
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Зенит – Рубин
 - : -
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Краснодар – Балтика
 - : -
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 - : -
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Факел – Кр. Советов
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