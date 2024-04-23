«Ростов» выкупил Сако у «Арды». Контракт рассчитан до конца сезона-2026/27

Как стало известно «СЭ», «Ростов» выкупил защитника Умара Сако у болгарской «Арды». Контракт 27-летнего ивуарийца рассчитан до конца сезона-2026/27.

Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года на правах арендного соглашения. Всего за клуб он провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сако в 800 тысяч евро.