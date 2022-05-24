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Сегодня, 13:45

РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?

В РПЛ открывается летнее трансферное окно-2022
Читать «СЭ» в
Джордан Ларссон, Артем Дзюба и другие: кто останется, кто сменит клубы?
Фото «СЭ»
Летнее трансферное окно в российской премьер-лиге.

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Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
Пришли

-

Возможные переходы

-
Ушли

н. Дзюба (окончание контракта)

Возможные переходы

п. Оздоев (ЦСКА, «Динамо»)
Сочи
Сочи
Главный тренер
Владимир Федотов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

п. Ив. Попов («Левски» Сф)

Возможные переходы

н. Кассьерра («Рейнджерс»)
Динамо
Москва
Главный тренер
Сандро Шварц
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

п. Шиманьски («Реал Сосьедад»)
п. Моро
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Александр Сторожук
Пришли

п. Д. Уткин («Ахмат», окончание аренды)

Возможные переходы

з. Рамирес (возобновление контракта)
з. Кайо (возобновление контракта)
н. Кордоба (возобновление контракта)

Ушли

в. Е. Городов (окончание контракта)
з. Мартынович (окончание контракта)
п. Газинский (окончание контракта)
п. Кабелла («Монпелье»)
п. Классон («Копенгаген»)
н. Ботхейм (разрыв контракт)

Возможные переходы

-
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Пришли

п. Карраскаль («Ривер Плейт», выкуп)

Возможные переходы

п. Яндаш («Фенербахче»)
п. Оздоев («Зенит»)
н. Чалов («Базель», окончание аренды)

Ушли

з. Фернандес (приостановка карьеры)
п. Дзагоев (разрыв контракта)
п. Гбамен («Эвертон», окончание аренды)
п. Бохинен («Салернитана», выкуп)

Возможные переходы

н. Языджи («Лилль», окончание аренды без выкупа)
Локомотив
Москва
Главный тренер
Заур Хапов
Пришли

н. Раконьяц («Чукарички»)

Возможные переходы

-

Ушли

з. Пабло («Фламенго»)

Возможные переходы

з. Рыбус
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Андрей Талалаев
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

п. Д. Уткин («Краснодар», окончание аренды)

Возможные переходы

-
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

н. Канунников
н. Ив. Игнатьев («Рубин», окончание аренды)

Возможные переходы

-
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
Пришли

-

Возможные переходы

п. Гулиев («Арсенал»)

Ушли

п. Гигович («Хельсингборг», аренда)

Возможные переходы

-
Спартак
Москва
Главный тренер
Паоло Ваноли
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

з. Жиго («Марсель», окочание аренды/выкуп)
з. Айртон («Фламенго»)

Возможные переходы

п. Мозес
н. Дж. Ларссон
н. Понсе («Эльче», выкуп)
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
Александр Кержаков
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Игорь Шалимов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
Химки
Химки
Главный тренер
Сергей Юран
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

н. Ламкель Зе («Мец»)

Возможные переходы

-
Уфа
Уфа
Главный тренер
Алексей Стукалов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

н. Г. Агаларов
Рубин
Казань
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

з. Уремович («Шеффилд Юнайтед», аренда)
п. Хван Им Бом («Сеул»)

Возможные переходы

з. Тальби
з. Самошников
п. Абильдгор
Арсенал
Тула
Главный тренер
Миодраг Божович
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

з. Смольников
п. Костадинов
п. Чаушич
п. Гулиев («Ростов»)

Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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