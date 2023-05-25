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Дзюба — о новом контракте с «Локо»: «Рад еще здесь поиграть вместе с ребятами»

Виктория Кравченко
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Артем Дзюба и Юрий Нагорных.
Фото ФК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от продления контракта с московским клубом до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

— Артем, поздравляем, ты продлил контракт с «Локомотивом». Поделись эмоциями. Это то, чего ты хотел в последние недели, месяцы?

— Спасибо большое. Это, наверное, слишком громко сказано, что прям хотел (улыбается). Я спокойно делал свою работу. Знаю, что переговоры шли успешно, это был вопрос времени. В любом случае я рад, что остаюсь, потому что мне здесь очень нравится. У меня прекрасные взаимоотношения с главным тренером, вообще с тренерским штабом. Ну и, конечно, с командой. У нас очень хороший «коннект». Рад еще здесь поиграть вместе с ребятами. Надеюсь, что еще «пошумим» (улыбается), — цитирует игрока пресс-служба «Локомотива».

Предыдущий контракт с 34-летним форвардом был рассчитан до лета этого года.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.
Источник: https://www.fclm.ru/news/n/dzyuba-2024-interview/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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