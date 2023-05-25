Дзюба — о новом контракте с «Локо»: «Рад еще здесь поиграть вместе с ребятами»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от продления контракта с московским клубом до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

— Артем, поздравляем, ты продлил контракт с «Локомотивом». Поделись эмоциями. Это то, чего ты хотел в последние недели, месяцы?

— Спасибо большое. Это, наверное, слишком громко сказано, что прям хотел (улыбается). Я спокойно делал свою работу. Знаю, что переговоры шли успешно, это был вопрос времени. В любом случае я рад, что остаюсь, потому что мне здесь очень нравится. У меня прекрасные взаимоотношения с главным тренером, вообще с тренерским штабом. Ну и, конечно, с командой. У нас очень хороший «коннект». Рад еще здесь поиграть вместе с ребятами. Надеюсь, что еще «пошумим» (улыбается), — цитирует игрока пресс-служба «Локомотива».

Предыдущий контракт с 34-летним форвардом был рассчитан до лета этого года.