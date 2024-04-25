Агент Сако подтвердил, что игрок подписал контракт с «Ростовом» до 2027 года

Футбольный агент Нассер Диалло подтвердил полноценный переход защитника Умара Сако в «Ростов». Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Могу сказать, что Умар — игрок «Ростова», он доволен», — цитирует агента «РБ Спорт».

Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года на правах арендного соглашения. Всего за клуб он провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сако в 800 тысяч евро.