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Сегодня, 16:42

Агент Сако подтвердил, что игрок подписал контракт с «Ростовом» до 2027 года

Руслан Минаев
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Футбольный агент Нассер Диалло подтвердил полноценный переход защитника Умара Сако в «Ростов». Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Могу сказать, что Умар — игрок «Ростова», он доволен», — цитирует агента «РБ Спорт».

Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года на правах арендного соглашения. Всего за клуб он провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сако в 800 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Ростов
Умар Сако
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