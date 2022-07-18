Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:57

Артем Дзюба может перейти в клуб из Азербайджана. Игрок отправился в Баку

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Рубин»

По информации «СЭ», нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азейрбайджана. Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

Напомним, Дзюба поддерживает форму в казанском «Рубине». Игрока не было на воскресной игре казанцев против «Родины», а главный тренер Леонид Слуцкий отметил, что футболист может уйти в новый клуб на этой неделе.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.

Артем Дзюба
6
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
ЦСКА жив, «Спартак» стабилен в скандалах, а «Ростов» Карпина оправдывает комплименты. 5 главных выводов из 1-го тура РПЛ
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
В «Нефтчи» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
«Надеюсь, Дзюба останется с нами еще на неделю». Слуцкий дожимает «Родину», шедевр Панченко, осечка Игнашевича.
Слуцкий заявил что «Рубин» не обсуждал возможность подписания Дзюбы
Агент Слуцкого займется поиском клуба для Артема Дзюбы
Григорий Иванов: «Никогда не говори никогда. Но с Дзюбой мы даже не вели переговоры»
«Тренеры боятся Дзюбу». Мнение Бормана
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терентьев: «Ничьей с «Динамо» доволен, но в концовке мы могли вырвать победу»

Терентьев — о введении Fan ID: «Я расстроен. С активными фанатами на стадионе веселее, появляется кураж»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости