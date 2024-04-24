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Жиру договорился с «Лос-Анджелесом» о контракте на полтора года

Виктория Кравченко
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Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру договорился о контракте с «Лос-Анджелесом», сообщает L'Equipe.

По данным источника, соглашение 37-летнего футболиста будет рассчитано на полтора года с опцией продления. Зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год.

Жиру присоединится к «Лос-Анджелесу» после чемпионата Европы-2024, когда станет свободным агентом.

В этом сезоне француз провел за «Милан» 42 матча, забил 15 мячей и сделал 9 голевых передач.

Оливье Жиру
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
ФК Милан
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1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
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 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
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11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
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 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
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14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
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 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
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 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
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