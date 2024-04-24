Жиру договорился с «Лос-Анджелесом» о контракте на полтора года

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру договорился о контракте с «Лос-Анджелесом», сообщает L'Equipe.

По данным источника, соглашение 37-летнего футболиста будет рассчитано на полтора года с опцией продления. Зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год.

Жиру присоединится к «Лос-Анджелесу» после чемпионата Европы-2024, когда станет свободным агентом.

В этом сезоне француз провел за «Милан» 42 матча, забил 15 мячей и сделал 9 голевых передач.