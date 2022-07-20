«Фейеноорд» отказывается от Хендрикса, «Динамо» нашло защитника в Парагвае, «Бавария» купила де Лигта

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Иван и Мантуан перешли в «Зенит»

«Зенит» объявил о подписании двух футболистов «Коринтианса» — полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежмы. Питерцы арендовали футболистов на один год с правом выкупа. Они стали частью сделки с «Коринтаинсом», в который перешел Юри Алберто.

21-летний хавбек будет выступать за новую команду под 31-м номером, 25-летний вратарь — под 1-м. Transfermarkt оценивает Ивана в 2,5 миллиона евро, а Мантуана — в 1,5 миллиона.

Иван Куарежма. Фото ФК «Зенит»

Де Лигт стал игроком «Баварии»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт подписал контракт с «Баварией», рассчитанный до июня 2027 года. Ранее сообщалось, что трансфер голландца обойдется мюнхенцам в 70 миллионов евро. До перехода в «Юве» центрбэк выступал за «Аякс».

В минувшем сезоне серии А 22-летний футболист сыграл 31 матч, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

«Фейеноорд» хочет досрочно прервать аренду Хендрикса

По информации 1908.nl, полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, выступающий в аренде в «Фейеноорде», может уйти из голландского клуба. Главный тренер роттердамского клуба Арне Слот уже сообщил 27-летнему хавбеку о том, что не рассчитывает на него в новом сезоне. Футболист не был включен в список игроков, которые поедут с командой на предсезонные сборы.

Хендрикс выступает за «Фейеноорд» с января 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

У Оздоева есть предложения из Турции и Европы

Полузащитник Магомед Оздоев рассказал о вариантах развития дальнейшей карьеры.

«Есть предложения от определенных заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — заявил футболист в интервью журналисту Ивану Карпову.

Ранее «СЭ» сообщал, что у хавбека есть предложения от «Торпедо» и «Урала». Также за игроком следит бельгийский «Юнион». В прошедшем сезоне РПЛ Оздоев принял участие в 13 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Магомед Оздоев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Динамо» подписывает защитника «Гуарани»

Защитник «Гуарани» Роберто Фернандес Урбьета продолжит карьеру в «Динамо». О трансфере сообщил президент парагвайцев Эмилио Дахер.

«Роберто едет в Россию, в «Динамо», все готово. Он уедет на этой неделе, они покупают 80% прав на него», — заявил Дахер.

До этого сообщалось, что «Гуарани» хочет получить за центрбэка четыре миллиона евро. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 1,3 миллиона евро.